Sénégal: 30 ans de la SONES - La tutelle souligne la place stratégique de l'entreprise dans le dispositif de l'hydraulique urbaine

Dakar — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a mis en avant la place stratégique de la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES) dans le dispositif de l'hydraulique urbaine, à l'occasion de la célébration des trente ans de cette entreprise chargée de la gestion du patrimoine de l'hydraulique urbaine, du contrôle de la qualité de l'exploitation et de la sensibilisation du public.

"La SONES occupe une place stratégique dans le dispositif de l'hydraulique urbaine. En tant que société de patrimoine, elle est au cœur du développement économique et social de notre pays", a-t-il affirmé, jeudi, relevant que trente ans, c'est à la fois un âge de maturité et un moment de bilan.

Selon la tutelle, cette société en charge de l'exploitation de l'hydraulique publique sera également le fer de lance du Grand transfert d'eau (GTE), après le projet Keur Momar Sarr 3 (KMS3), en vue de relier les principales sources d'eau, à l'instar du lac de Guiers, aux zones urbaines et rurales en situation de besoin.

Il estime, citant les orientations du nouveau référentiel des politiques publiques, que "la SONES doit continuer à être un instrument performant de mise en œuvre de la politique nationale de l'eau".

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Pour Cheikh Tidiane Dièye, face aux multiples défis de l'ère moderne dont l'un des plus grands reste l'accès restreint aux ressources hydrauliques, il devient important d'œuvrer à "concilier l'équilibre financier avec l'impératif d'un accès équitable à l'eau".

A cet effet, il a fait état de réformes et actes de rupture engagés par l'État avec l'objectif de "garantir une eau de qualité au meilleur coût, élargir l'accès au plus grand nombre et mettre fin aux déséquilibres structurels du secteur".

Le ministre a également salué l'engagement et la résilience des agents ainsi que le dynamisme du partenariat public-privé qu'il qualifie de levier essentiel de financement et d'efficacité.

Le directeur général de la SONES, Abdoul Niang, a pour sa part esquissé un bilan des trente années d'existence de la société qu'il dirige. De 80 % en 1996, le taux d'accès à l'eau potable est passé à 98,5 % en 2026, selon lui, laissant entendre que la SONES a contribué à ce résultat.

Il s'y ajoute que "la production annuelle d'eau potable est passée de 99 millions à 299 millions de m³" au cours de la même période, "avec près de 1 000 milliards de FCFA investis par la SONES pour soutenir cette croissance et près de 375 000 branchements sociaux subventionnés", a-t-il soutenu.

La SONES a été créée par la loi no95 du 07 avril 1995, en remplacement de de la première Société nationale d'exploitation des eaux du Sénégal (SONEES), fondée en 1971.