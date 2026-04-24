Congo-Kinshasa: Phifa Mikabar - « De Kinshasa à Kikwit, il faut compter au moins 15 barrières »

24 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Fédération des entreprises du Congo (FEC/Grand Bandundu) dénonce la multiplication des barrières sur la route Kinshasa-Kikwit.

Invité de Radio Okapi, son président, Phifa Mikabar, déplore le fait que, devant chaque barrière érigée par les services de l'État -- notamment la Police de la circulation routière (PCR) et la Police spéciale de roulage (PSR) -- les camionneurs soient contraints de payer des sommes jugées excessives avant de poursuivre leur trajet.

Selon lui, entre Kinshasa et Kikwit, on dénombre au moins quinze barrières, regroupant plusieurs services étatiques.

Phifa Mikabar estime que cette situation constitue l'une des principales causes de la hausse des prix des produits en provenance des provinces issues de l'ancien Bandundu, à savoir le Kwilu, le Kwango et le Maï-Ndombe.

Il souligne que ces pratiques alourdissent considérablement les coûts de transport, qui sont ensuite répercutés sur les consommateurs.

Phifa Mikabar s'entretien avec Blaise Shindani Kambala.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

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