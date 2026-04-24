Congo-Kinshasa: Spécial hommage à Papa Wemba - Quel bilan peut-on faire sur l'inscription de la rumba Congolaise, il y a 5 ans sur la liste du patrimoine mondial culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO

24 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les mélomanes de la rumba commémorent ce 24 avril 2026, le 10eme anniversaire de la disparution de Papa Wemba, chanteur Congolais de renom et patron de Viva la Musica, mort sur la scène du Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, durant sa prestation. Cette journée a été retenue par l'Union africaine pour la célébration de la musique africaine sur demande de la RDC.

Dans l'entre temps, la rumba Congolaise a été inscrite, il y a 5 ans sur la liste du patrimoine mondial culturel immatériel de l'UNESCO. Quel bilan peut-on faire sur cette inscription ? Comment faire pour valoriser davantage la rumba Congolaise de deux rives du fleuve Congo ?

Quels sont les préalables pour la mise en place et la promotion de l'industrie musicale en RDC ?

Parole aux auditeurs aborde cette thématique pour ce numéro spécial d'hommage à Papa Wemba, le Roi de la Sape et patron de Viva la Musica.

Klay Mawungu, opérateur culturel évoluant en Belgique, en parle avec Jocelyne Musau dans Parole aux auditeurs:

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