Congo-Kinshasa: Muhindo Nzangi lance la culture du macadamia à Maluku, à Kinshasa

Le ministre d'État en charge de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Muhindo Nzangi a lancé, jeudi 23 avril, l'implantation des pépinières de macadamia dans la commune urbano-rurale de Maluku, à Kinshasa.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de promotion des cultures pérennes, pilier stratégique de la transformation agricole en République Démocratique du Congo.

Dans son intervention, Muhindo Nzangi a souligné le potentiel économique considérable de cette culture :

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« Le macadamia représente une véritable opportunité pour nos agriculteurs. Aujourd'hui, son prix sur le marché est 18 dollars américains le kilogramme. Avec seulement trois ans de patience après la mise en terre, les premières récoltes sont possibles. Même avec un nombre réduit de plantules, les producteurs peuvent générer des revenus significatifs ».

Dans une approche inclusive, le Gouvernement met à disposition des plantules greffées, avec une gratuité annoncée pour les 100 premiers hectares, afin d'encourager une large adhésion des populations locales, particulièrement celles de Maluku au quartier Mbangu Mbamu.

A travers cette action, le Ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire réaffirme sa volonté de positionner l'agriculture au coeur de l'économie nationale, conformément à la vision de la « revanche du sol sur le sous-sol ».

Le macadamia s'inscrit ainsi comme une culture stratégique, porteuse de richesse, d'emplois et de diversification économique.

Avec l'implantation de ces pépinières à Maluku, la RDC à travers son ministère de l'agriculture est entrain de franchir une nouvelle étape vers une agriculture moderne, compétitive et orientée vers les marchés internationaux.

Considéré comme un fruit sec de luxe, le macadamia est réputé pour son goût doux, beurré. Il est largement utilisé en pâtisserie, dans l'alimentation saine et son huile est très prisée dans l'industrie cosmétique. Originaire d'Australie, où il est fortement cultivé, le macadamia s'est progressivement imposé dans plusieurs pays, notamment en Afrique du Sud, au Kenya, en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande, au Brésil et à San Francisco ainsi en Californie, États-Unis.

Désormais adoptée comme culture pérenne en RDC, à côté de café, cacao, palmier à huile le macadamia est déjà en phase de production déjà dans le territoire de Lubero tandis, la sensibilisation se poursuit dans plusieurs autres zones notamment à Beni, Butembo, Lubumbashi.