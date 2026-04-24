Afrique: En 2025, les énergies renouvelables ont produit plus d'électricité que le charbon

24 Avril 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par IG

Tunis — En 2025, la part de l'électricité mondiale produite à partir d'énergies renouvelables a dépassé celle issue du charbon, marquant un tournant historique pour le secteur énergétique, d'après le rapport annuel du centre de réflexion Ember, publié le 21 avril 2026.

D'après ce rapport, les énergies vertes (solaire, éolien et hydroélectricité) représentent désormais 33,8 % de la production électrique mondiale, devançant de peu le charbon, qui s'établit à 33 %. Cette étude s'appuie sur les données de 91 pays couvrant 93 % de la demande mondiale d'électricité.

Ce tournant est principalement porté par le solaire, dont la production a bondi de 30 % en un an et a été multipliée par dix sur la dernière décennie, grâce au déploiement des capacités de stockage via des batteries, comme en Australie et au Chili. À elle seule, l'énergie solaire a couvert 75 % de l'augmentation de la demande en électricité.

Parallèlement, la production d'électricité à partir du charbon a baissé de 0,6 % en 2025, marquant la première baisse depuis la pandémie de Covid-19 en 2020.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, pour la cinquième fois seulement au cours de ce siècle, la production d'électricité à partir de combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz) n'a pas augmenté, enregistrant même une légère baisse de 0,2 %.Ce recul est particulièrement visible dans les grandes économies asiatiques telles que l'Inde qui a vu sa production fossile chuter de 3,3 % et la Chine qui a enregistré une baisse de 0,9 %.

Cependant, la tendance n'est pas uniforme partout dans le monde. Le rapport note que la production d'électricité à partir de combustibles fossiles a, contrairement à la tendance mondiale, augmenté au sein de l'Union européenne et aux États-Unis en 2025.

Ember est un think tank (centre de réflexion) mondial spécialisé dans l'énergie, basé à Londres, qui vise à accélérer la transition énergétique vers des sources propres grâce à l'analyse de données et de politiques. Il est reconnu pour son suivi de la production d'électricité, notamment via son rapport annuel "Global Electricity Review".

Lire l'article original sur Tunis Afrique Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.