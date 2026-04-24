Afrique: L'essor de l'IA en Éthiopie - D'une initiative nationale à une ambition continentale

Addis-Abeba — L'avenir technologique de l'Afrique n'appartient plus au domaine des projections lointaines : il prend forme dès aujourd'hui. Au centre de cette dynamique, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, récemment désigné par Union africaine comme Champion de l'intelligence artificielle et de la santé numérique.

Cette nomination dépasse largement le cadre symbolique. Elle traduit une volonté affirmée de positionner l'Éthiopie comme un acteur clé dans la définition des règles, des usages et des bénéfices liés aux technologies intelligentes sur le continent.

Cette évolution est le résultat d'un engagement de longue haleine. À travers sa stratégie « Éthiopie numérique », déployée d'abord à l'horizon 2025 puis étendue à 2030, le pays a progressivement construit les bases de son écosystème numérique : amélioration des infrastructures de connectivité, modernisation des services publics et soutien actif à l'innovation.

Ce qui relevait autrefois d'une vision devient aujourd'hui tangible.

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Un jalon majeur a été franchi en 2020 avec la création de l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle. Cette initiative pionnière illustre une approche proactive : il ne s'agit pas seulement d'adopter des technologies existantes, mais de développer une expertise locale, de stimuler la recherche et de produire des solutions adaptées aux réalités africaines.

Forte de ces acquis, l'Éthiopie élargit désormais son horizon. Le pays ne se limite plus à son propre développement technologique ; il aspire à jouer un rôle de passerelle entre les différents écosystèmes numériques du continent.

Les perspectives sont considérables : mutualisation des expériences, partage des réussites comme des difficultés, et accompagnement des autres nations africaines dans leur transformation numérique.

À terme, cette dynamique pourrait contribuer à l'émergence d'un modèle africain de l'intelligence artificielle, fondé sur l'innovation, mais aussi sur l'inclusion, l'éthique et l'impact social.

Car au-delà des technologies, l'enjeu reste profondément humain. L'intelligence artificielle est envisagée comme un levier pour améliorer les systèmes de santé, renforcer les institutions, faciliter l'accès aux services et créer des opportunités pour une jeunesse africaine en pleine croissance.

Le soutien de l'Union africaine s'inscrit dans cette vision élargie. Il reflète une ambition claire : faire de l'Afrique un acteur à part entière de la révolution numérique, capable de concevoir ses propres solutions en adéquation avec ses réalités et ses aspirations.

Cette approche repose également sur la philosophie du « Medemer », chère au Premier ministre, qui valorise la synergie et l'effort collectif.

Les projets en cours -- notamment la création d'une université dédiée à l'IA et le développement de programmes de formation numérique pour les jeunes -- témoignent d'un investissement stratégique dans le capital humain.

Au fond, le véritable leadership en intelligence artificielle ne se mesure pas uniquement à la sophistication des technologies développées, mais à leur capacité à servir les sociétés.

La trajectoire de l'Éthiopie illustre ainsi une transformation plus large à l'échelle du continent.

Elle incarne une Afrique de plus en plus confiante dans sa capacité à façonner son propre avenir technologique.

Certes, les défis restent nombreux : construire des écosystèmes inclusifs, éthiques et durables exigera des efforts constants, des ressources importantes et une coopération renforcée.

Mais une chose est claire : l'Éthiopie s'impose désormais comme l'un des moteurs de cette dynamique.

D'un pays souvent défini par son passé, elle contribue aujourd'hui à écrire une nouvelle histoire -- celle d'un continent qui ne subit plus le progrès technologique, mais en devient l'un des architectes.