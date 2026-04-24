Afrique: L'Éthiopie vise à devenir un hub aérien majeur en Afrique, à l'image de Dubaï et Doha

Addis-Abeba — La chaîne américaine CNN rapporte que l'Éthiopie ambitionne de faire de son futur méga-aéroport, estimé à 12,5 milliards de dollars, une plateforme de référence pour l'Afrique, comparable à Dubaï ou Doha au Moyen-Orient.

Cité par CNN, le PDG de Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, a indiqué que la compagnie entend transformer cette nouvelle infrastructure en un hub régional majeur, offrant une connectivité internationale de premier plan.

Selon la chaîne, ce projet est considéré comme le plus vaste programme d'infrastructure aéroportuaire jamais entrepris sur le continent africain, avec le potentiel de redéfinir la connectivité régionale.

Le futur aéroport international de Bishoftu, situé à une cinquantaine de kilomètres au sud-est d'Addis-Abeba, devrait considérablement améliorer les déplacements en Afrique, longtemps marqués par des liaisons indirectes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Jusqu'à présent, de nombreux trajets entre villes africaines nécessitaient des escales dans des hubs internationaux comme Londres, Paris ou Dubaï. Le nouvel aéroport devrait permettre des connexions plus directes, tant à l'échelle continentale qu'internationale.

D'après CNN, cette ambition s'inscrit dans la stratégie globale de l'Éthiopie visant à se positionner comme un acteur central du transport aérien africain, un marché en pleine expansion.

L'infrastructure, dont la mise en service est prévue pour 2030, devrait accueillir dans un premier temps jusqu'à 60 millions de passagers par an, avec une capacité extensible à 110 millions, la plaçant parmi les plateformes les plus fréquentées au monde.

Le projet est piloté par Ethiopian Airlines, considérée comme la principale compagnie aérienne du continent, ce qui renforce la position de l'Éthiopie dans le secteur aérien africain.

La compagnie prévoit de financer une part importante des travaux, tandis que des discussions sont en cours avec des partenaires internationaux pour mobiliser des ressources complémentaires.

CNN souligne également qu'Addis-Abeba est déjà un hub clé en Afrique, mais que l'actuel Aéroport international de Bole approche de sa saturation, rendant nécessaire la construction d'une nouvelle infrastructure plus vaste.

Au-delà du transport de passagers, le projet devrait jouer un rôle déterminant dans l'intégration des espaces aériens africains et dans le développement du secteur aéronautique du continent.

Avec l'un des taux de croissance les plus rapides au monde, le marché africain de l'aviation pourrait bénéficier d'une meilleure connectivité, favorisant ainsi le commerce et la mobilité.

Le nouvel aéroport renforcera également les capacités de fret, contribuant à la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), avec une capacité de traitement de millions de tonnes de marchandises par an.

La conception de l'infrastructure a été confiée au cabinet international Zaha Hadid Architects, dont le projet s'inspire de la vallée du Grand Rift et met en valeur la richesse naturelle et culturelle de l'Éthiopie.

Selon les concepteurs, l'aéroport offrira une expérience immersive aux passagers, intégrant des espaces ouverts, des jardins et une architecture à forte identité culturelle, permettant aux voyageurs de « ressentir l'Afrique ».

Le développement durable constitue également un pilier central du projet, avec l'intégration de solutions écologiques telles que l'énergie solaire, l'utilisation de matériaux locaux et des systèmes innovants de gestion de l'eau.

Enfin, CNN estime que ce méga-projet pourrait transformer la connectivité aérienne en Afrique, tout en soulignant que sa réussite dépendra de la coopération entre les compagnies africaines et de la mise en place de politiques favorables à la fluidité du trafic aérien sur le continent.