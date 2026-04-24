Ethiopie: Les réformes engagées en Éthiopie contribuent de manière déterminante à instaurer un environnement propice aux investissements, selon le responsable des investissements et des entreprises durables à l'ONUDI.

24 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Les réformes économiques actuellement menées en Éthiopie contribuent de manière déterminante à l'instauration d'un environnement d'investissement à la fois favorable et prévisible, affirme Stefan Kratzsch, responsable de l'Unité des investissements durables et des entreprises responsables à l'ONUDI.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, le responsable a indiqué que ces réformes sont déterminantes pour attirer à la fois les investissements directs étrangers et les capitaux nationaux, tout en veillant à leur alignement avec les priorités de développement du pays, notamment la création d'emplois, le renforcement des chaînes de valeur et la promotion des exportations.

Kratzsch a par ailleurs souligné que la taille importante de la population éthiopienne représente un marché considérable, offrant aux investisseurs la possibilité d'étendre leurs activités à l'échelle nationale, tout en accédant aux marchés régionaux et continentaux grâce à des mécanismes tels que la Zone de libre-échange continentale africaine.

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Il a également insisté sur la nécessité de trouver un juste équilibre entre les investissements directs étrangers et le développement industriel local, mettant en avant l'importance des coentreprises et des partenariats public-privé pour assurer des retombées mutuellement bénéfiques.

Le responsable a en outre relevé l'importance de privilégier des investissements respectant des standards élevés de gouvernance et favorisant l'inclusion, notamment à travers une meilleure participation des jeunes et des femmes, tant dans l'emploi que dans les instances de décision.

Saluant les efforts de transparence du gouvernement éthiopien ainsi que son engagement soutenu auprès des investisseurs, il a souligné que le renforcement du dialogue entre les secteurs public et privé demeure essentiel pour consolider la confiance et améliorer davantage le climat des affaires.

Enfin, il a estimé que l'Éthiopie dispose d'atouts solides pour jouer un rôle clé dans l'industrialisation du continent africain et pourrait servir d'exemple à d'autres pays engagés dans une trajectoire de croissance durable et inclusive.

L'ONUDI accompagne l'Éthiopie dans la mise en oeuvre de son agenda d'industrialisation à travers une assistance technique, des actions de renforcement des capacités et des services de conseil en matière de politiques publiques.

Lire l'article original sur ENA.

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