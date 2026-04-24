Afrique de l'Est: L'Éthiopie et la Suède entendent consolider leurs liens bilatéraux et intensifier leur collaboration dans le domaine des investissements

24 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — À Stockholm, Gedion Timothewos, chef de la diplomatie éthiopienne, a rencontré la ministre suédoise des Affaires étrangères, Maria Malmer Stenergard.

Selon une publication du ministère sur les réseaux sociaux, les deux chefs de la diplomatie ont échangé leurs points de vue sur les relations bilatérales ainsi que sur des enjeux d'intérêt commun, tant dans la Corne de l'Afrique qu'à l'échelle internationale.

Gedion Timothewos a mis en avant les relations historiques et durables entre l'Éthiopie et la Suède, soulignant la nécessité de consolider davantage cette amitié.

Il a également insisté sur l'importance de renforcer la coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement, tout en invitant les entreprises suédoises à saisir les opportunités d'investissement attractives offertes par l'Éthiopie.

Pour sa part, la ministre suédoise des Affaires étrangères a salué la solidité des relations entre les deux pays et a exprimé la volonté de la Suède d'intensifier sa coopération avec l'Éthiopie, aussi bien sur le plan bilatéral que multilatéral.

Lire l'article original sur ENA.

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