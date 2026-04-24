Ethiopie: Plus de 50,5 millions d'électeurs participeront à la 7e élection générale, selon la NEBE

Addis-Abeba — Plus de 50,5 millions d'électeurs se sont inscrits pour la 7e élection générale, a déclaré Melatwork Hailu, présidente du Conseil national électoral d'Éthiopie (NEBE).

Le processus d'inscription en vue de l'élection générale s'est achevé le 22 avril 2026. Les citoyens ont pu s'enregistrer soit via l'application mobile « Mirchaye », proposée comme alternative numérique, soit engo se rendant physiquement dans les différents centres d'inscription.

Dans une déclaration marquant la clôture de cette phase, Melatwork Hailu a indiqué que le Conseil avait mené simultanément l'enregistrement des candidats et celui des électeurs dans le cadre des préparatifs de la 7e élection générale.

Elle a précisé que l'inscription des candidats s'est déroulée du 9 janvier au 8 février 2026.

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Quant à l'enregistrement des électeurs, lancé le 7 mars, il a été prolongé de deux semaines avant de prendre fin officiellement dans la soirée du 22 avril 2026.

Selon les données disponibles à ce jour, 50 514 155 électeurs ont été enregistrés avec succès. Parmi eux, plus de 5,5 millions ont utilisé la plateforme numérique, tandis que les autres se sont inscrits par des moyens traditionnels.

Melatwork Hailu a toutefois souligné que ces chiffres n'incluent pas encore certaines catégories, notamment les membres des forces de défense nationales, les étudiants universitaires et les personnes déplacées à l'intérieur du pays.

S'agissant de l'observation électorale et de la couverture médiatique, elle a indiqué que 169 organisations de la société civile ont été accréditées pour suivre le scrutin, dont 141 bénéficient d'un appui financier.

Par ailleurs, 37 organes de presse ont reçu l'autorisation de couvrir les élections, et 1 131 journalistes ont été accrédités à cet effet.

La présidente a également mentionné que des débats entre partis politiques sont actuellement en cours.

Enfin, des échanges ont eu lieu autour du code de conduite des campagnes des candidats indépendants, de la répartition du temps d'antenne ainsi que d'autres aspects liés au processus électoral.