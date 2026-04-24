Sénégal: Tournée économique dans la région de Kolda - Le président Faye met en lumière le rôle stratégique de la filière coton

Le président de la République a entamé le 23 avril 2026, une tournée économique dans la région de Kolda. Selon la Présidence de la République qui donne l'information, cette visite de terrain portera sur le suivi de projets structurants dans plusieurs secteurs essentiels, avec un objectif constant, rapprocher davantage les effets de l'action publique des réalités vécues par les populations.

« À travers cette tournée, il s'agit de conforter une orientation claire du Chef de l'État, faire en sorte que l'équité territoriale se traduise par des investissements utiles, des services plus accessibles et des perspectives plus solides dans les territoires », explique-t-on.

Accueilli chaleureusement par les populations à Vélingara, le Président de la République s'est ensuite rendu à l'usine Sodefitex, pour une étape hautement significative de sa tournée économique.

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À travers cette visite, renseigne la même source, c'est toute l'importance stratégique de la filière cotonnière qui est mise en lumière. « Présente depuis plus de 50 ans au service du monde rural, elle structure l'activité économique, soutient les revenus, renforce la sécurité alimentaire et contribue à la stabilité des territoires. La filière encadre plus de 16 000 producteurs, couvre plus de 20 000 hectares et fait vivre plus de 500 000 personnes. Elle génère également entre 400 et 700 emplois directs selon les niveaux de production, dont 270 permanents, et distribue 3,5 milliards FCFA de revenus aux producteurs et acteurs ruraux », révèle la Présidence de la République.

Cette séquence, ajoute la même source, traduit une orientation claire du Chef de l'État. La Présidence de la République soutient que le développement territorial ne peut être durable s'il ne s'appuie pas sur des filières capables de créer de la valeur au plus près des bassins de production. En ce sens, la Sodefitex apparaît comme un levier de souveraineté économique, de valorisation du monde rural, d'emplois pour les jeunes et les femmes, et d'industrialisation nationale.

« Aujourd'hui, la dynamique de relance de la filière ouvre des nouvelles perspectives. Avec plus de 25 000 tonnes de coton graine, plus de 10 000 tonnes de coton fibre produites en 2025-2026, et un objectif de 100 000 tonnes à l'horizon 2030, cette visite rappelle qu'un territoire progresse lorsque l'État veille à consolider les bases productives, industrielles et sociales de sa prospérité », renseigne la Présidence de la République.