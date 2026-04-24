Cote d'Ivoire: BRVM - Hausse de près de 125 milliards FCFA de la capitalisation du marché des obligations ce jeudi 23 avril 2026

A l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 23 avril 2026, la capitalisation du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une forte hausse de 124,73 milliards FCFA.

Cette capitalisation s'est établie en effet à 12 031,613 milliards FCFA contre 11 906,883 milliards FCFA la veille. A l'origine de cette forte hausse, il y a la première cotation des emprunts obligataires intitulés " TPTG 6,50 % 2026-2031" et TPTG 6,70 % 2026-2033".

Dans le but de financer certains investissements prévus au budget au titre de l'année 2026, l'Etat du Togo, à travers la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, avait émis ces deux emprunts obligataires. La diffusion de ces titres dans le public au prix de 10 000 FCFA par obligation a eu lieu du 08 au 23 janvier 2026.

A l'issue de cette opération, 3 894 657 obligations " TPTG 6,50 % 2026-2031 " et 2 126 959 obligations " TPTG 6,70 % 2026-2033 " ont été souscrites sur le Marché Financier Régional de l'UEMOA, pour un montant total de 60 216 160 000 FCFA. Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 42,105 milliards, passant de 15 457,260 milliards FCFA la veille à 15 499,365 milliards FCFA ce jeudi 23 avril 2026.

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La valeur des transactions s'est établie à 1,675 milliard FCFA contre 3,580 milliards FCFA le 22 avril 2026. L'indice BRVM composite a enregistré une hausse de 0,27% à 402,00 points contre 400,91 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est en progression de 0,11% à 189,49 points contre 189,28 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige est en régression de 0,15% à 157,43 points contre 157,66 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a progressé de 0,89% à 279,66 points contre 277,19 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 0,27% à 154,97 points contre 154,55 points la veille. Le Top des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 3 600 FCFA), BOA Niger (plus 7,43% à 3 760 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 7,30% à 1 470 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 6,32% 3 195 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (plus 5,52% à 3 155 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 7,22% à 3 985 FCFA), Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (moins 4,80% à 1 585 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 4,26% à 5 505 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 3,13% à 1 550 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 1,94% à 4 800 FCFA).