Afrique - Proparco mobilise près d'un milliard d'euros en 2025

L'institution française de financement du développement Proparco, filiale du groupe Agence française de développement (Afd), a annoncé des résultats solides pour l'année 2025, marqués par un engagement renforcé en Afrique. Dans un contexte économique mondial incertain, elle a signé 2,5 milliards d'euros de projets à l'échelle mondiale, dont 924 millions d'euros destinés au secteur privé africain.

Cette performance confirme la « place stratégique du continent dans les priorités de Proparco », qui mettra en lumière cet engagement lors du forum économique organisé en marge du sommet « Africa Forward », prévu le 11 mai à Nairobi, au Kenya.

Sur l'ensemble des financements mobilisés en Afrique en 2025, un communiqué parvenu à Lejecos renseigne que près de 47% ont été accordés sous forme de prêts, tandis qu'environ 20% ont pris la forme de participations en capital. Par ailleurs, près de 20% des engagements ont été consacrés au Trade Finance, un levier clé pour sécuriser les échanges commerciaux, soutenir les importations stratégiques et renforcer la liquidité des institutions financières locales.

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Cette diversification des instruments illustre la volonté de Proparco de répondre aux besoins variés du tissu économique africain, en combinant financement, investissement et accompagnement technique.

L'Afrique, priorité stratégique de Proparco

Le continent africain demeure la première zone d'intervention de Proparco. Entre 2022 et 2025, l'institution y a engagé plus de 4,6 milliards d'euros, consolidant ainsi des partenariats durables avec les acteurs du secteur privé local.

En 2025, l'accent a été mis sur des secteurs stratégiques tels que la transition énergétique, les infrastructures durables, la santé, l'industrie et l'agro-industrie. L'entrepreneuriat a également été fortement soutenu, notamment à travers l'initiative Choose Africa, qui a permis de mobiliser 450 millions d'euros en faveur des Très petites, Petites et moyennes entreprises (Tpe/Pme) et des start-ups africaines.

Dans un contexte marqué par les tensions sur les marchés alimentaires mondiaux, Proparco poursuit son action en faveur de la résilience agricole à travers l'initiative Food and Agriculture Resilience Mission (Farm), lancée en 2022.

Entre 2023 et 2025, près de 565 millions d'euros ont été déployés pour soutenir les chaînes de valeur agricoles en Afrique, soit une moyenne annuelle de 190 millions d'euros. Ces financements ciblent notamment les entreprises agro-industrielles, les Pme et les institutions financières, tout en favorisant la mise en réseau des acteurs du secteur.

"Africa Forward", un forum pour dynamiser les partenariats

Le sommet "Africa Forward", coorganisé par la France et le Kenya les 11 et 12 mai à Nairobi, vise à renforcer les relations économiques entre l'Afrique et la France. Il mettra l'accent sur des secteurs clés tels que la santé, la souveraineté alimentaire, le numérique, l'énergie et la connectivité.

Dans ce cadre, Proparco, aux côtés de Bpifrance et Business France, co-organise le Business Forum « Africa Forward - Inspire & Connect », placé sous le haut patronage des présidents Emmanuel Macron et William Ruto.

Ce forum réunira près de 1 500 dirigeants d'entreprises, investisseurs et décideurs publics, avec pour ambition de stimuler les investissements croisés et de promouvoir des solutions concrètes aux défis communs.

Parmi les initiatives soutenues, la start-up nigériane Beacon power services (Bps) illustre l'impact des investissements dans le secteur technologique.

Spécialisée dans les solutions pour réseaux électriques, l'entreprise contribue à améliorer l'efficacité de la distribution d'électricité en Afrique subsaharienne, où environ 23% de l'énergie est perdue lors du transport, selon Proparco. Grâce à ses technologies intelligentes, Bps permet, dit-elle, de réduire ces pertes, d'optimiser les revenus des opérateurs et d'assurer une facturation plus transparente pour les consommateurs.