Afrique: Symposium médical transcontinental - Au commencement de la 2e édition, la parole comme acte fondateur

En prélude à cet événement qui se tiendra le 30 mai 2026 à l'Hôtel Novotel Paris Tour Eiffel, les organisateurs ont réuni la presse internationale, le 19 avril dernier à Paris, à l'effet de la placer au même niveau d'information.

La fièvre des préparatifs de la 2e édition du Symposium médical transcontinental s'intensifie. La dynamique est bel et bien enclenchée. À mesure que l'échéance approche, la mobilisation se renforce au sein de la communauté médicale camerounaise de France. Concertations, échanges, coordination : les acteurs s'emploient avec rigueur à faire de ce rendez-vous un moment de référence. Lors de la conférence de presse du 19 avril, les organisateurs ont soutenu le regard des journalistes et fait face aux caméras avec assurance, affichant, sans détour, leurs ambitions.

Le panel, conduit avec rigueur et élégance par Serges Ngounga, consultant en communication de Sopieprod, a réuni des figures clés de l'initiative. À leurs côtés, le Dr Christian Tcham, urgentiste et président de Meditraining, structure organisatrice du symposium, entouré de membres de son bureau, notamment le Dr Agathe Simo, hépato-gastro-entérologue, ainsi que le Dr Jean-Louis Tchokokam, angiologue. Une équipe soudée, résolument tournée vers la réussite de cet événement d'envergure.

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D'après le Dr Christian Tcham, l'objectif du symposium est de créer un pont médical bidirectionnel entre l'Afrique et la France, avec en perspective la réduction des évacuations sanitaires et le transfert progressif de compétences. Il a donné rendez-vous pour le 30 mai prochain, qui prendra l'allure d'une journée portes ouvertes de la médecine, de 8 à 18 heures. Le programme prévoit des séances plénières, des expositions de différents spécialistes, des sessions de formation continue, des consultations, des diagnostics, des prises en charge, entre autres.

Répondant avec aisance aux questions parfois complexes des journalistes, les responsables de Meditraining ont permis à chacun d'obtenir des réponses précises, étayées par des données vérifiables et vérifiées. Sur la question du plateau technique, le Dr Agathe Simo indique qu'il en existe dans plusieurs hôpitaux d'envergure au Cameroun, mais que le défi majeur demeure l'insuffisance de personnel qualifié.

Abondant dans le même sens, le Dr Christian Tcham relate l'anecdote de son périple dans une formation sanitaire de la région du Nord-Ouest, où il a pu constater que le dispositif technique évoqué y existe bel et bien. Concernant les innovations de cette édition, l'accent sera particulièrement mis sur l'intelligence artificielle dans la pratique médicale. Les spécialistes s'accordent sur le fait que cet événement d'envergure mettra en lumière une vision novatrice et moderne de la médecine.

Les journalistes et les responsables de Meditraining se sont séparés dans une ambiance conviviale, avec le sentiment partagé d'avoir levé les incompréhensions autour des multiples interrogations soulevées.

Réactions

Dr Christian Tcham, urgentiste, président Meditraining: La volonté de dresser ce pont médical entre la France et l'Afrique

L'objectif est de pouvoir partager nos idées à travers différentes thématiques retenues. Le fait d'avoir des intervenants venant des deux continents nous permet de mutualiser ces connaissances et d'identifier les leviers pour transmettre et transférer le savoir. Au cours de la première édition, nous avons échangé sur les mécanismes mobilisables pour assurer cette transmission. Les participants sont repartis avec des idées novatrices qu'ils sont en train d'implémenter sur place.

Forts de ce premier succès, nous renouvelons l'événement cette année, le 30 mai 2026. Cela nous permettra de transférer des éléments pertinents, notamment en cardiologie, en gastro-entérologie, en cancérologie, en e-santé... Ces acquis majeurs seront partagés pour être ensuite déployés localement en Afrique, tout en tenant compte des réalités propres à chaque contexte. La volonté de dresser ce pont médical entre la France et l'Afrique s'inscrit dans un projet bidirectionnel visant à réduire les disparités.

Dr Agathe Simo, hépato-gastro-entérologue, Paris: Nécessité de renforcer la formation des professionnels de santé

Le symposium ne vise pas à résoudre immédiatement les problèmes de santé publique en Afrique. Cependant, à terme, il contribuera à apporter des solutions concrètes. Notre ambition est de former, de transférer et de partager les connaissances. C'est à travers cette dynamique que nous pourrons mieux prendre soin de nos familles, de nos proches et de nos patients en Afrique. L'objectif est de limiter les évacuations sanitaires ainsi que les décès inexpliqués liés au manque de soins adaptés. Concernant les plateaux techniques en Afrique, je peux vous assurer que certains pays en disposent, parfois à un niveau comparable à celui de l'Europe.

Dans le cas du Cameroun, la qualité des infrastructures dans certaines spécialités est remarquable. Cependant, leur utilisation reste encore insuffisante, d'où la nécessité de renforcer la formation des professionnels de santé. Il n'y a pas très longtemps, en octobre 2024, si j'ai bonne mémoire, la première endoscopie interventionnelle -- notamment la cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) -- a eu lieu à Yaoundé, à l'Hôpital général. Cette technique est en expansion progressive dans le pays. Cela prouve que c'est possible, avec la volonté de l'État et l'engagement du système de santé camerounais.

Dr Jean-Louis Tchokokam, angiologue: Nous présenterons les innovations en médecine

Les participants du symposium découvriront la diversité des disciplines, notamment la gastro-entérologie, les pathologies cardiovasculaires, entre autres. Nous pratiquons également la médecine régénérative. À l'occasion de cet événement, nous présenterons les innovations en médecine, avec les dernières avancées techniques, et mettrons en lumière leur apport et leur impact dans le cadre de la médecine transcontinentale, en particulier en Afrique.

Il convient de souligner qu'à l'heure actuelle, avec l'essor des nouveaux médias, de l'intelligence artificielle et l'élargissement de l'accès à l'information, les médecins, qu'ils exercent en Europe ou en Afrique, disposent de davantage de ressources, ce qui constitue une avancée majeure. Ainsi, à travers ce symposium de Meditraining, nous serons en interaction avec nos collègues africains exerçant sur le continent, afin de consolider une véritable plateforme de partage d'expériences.