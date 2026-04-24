Afrique: Transport maritime, logistique intégrée... - Le Groupe Cma-Cgm inaugure son bureau régional Afrique à Abidjan

Le Groupe Cma Cgm a inauguré le 23 avril son bureau régional Afrique à Abidjan, en présence de Rodolphe Saadé, président-directeur général du Groupe.

Opérationnel depuis février, ce bureau, informe un communiqué de presse, regroupe 110 collaborateurs et rassemble des fonctions stratégiques clés : commerce, pricing export, service client, intermodal et gestion des équipements. Son organisation intégrée et son expertise multimodale permettent de déployer des solutions logistiques de bout en bout, du maritime aux corridors terrestres, jusqu'au dernier kilomètre. Ce nouveau hub régional vise à renforcer la qualité de service et la proximité client, fluidifier les opérations sur l'ensemble de la chaîne logistique, et accompagner le développement de corridors hinterland performants.

Présent sur le continent depuis plus de 50 ans, le Groupe confirme son ancrage de long terme avec 91 bureaux dans 54 pays, 3 400 collaborateurs et 33 services maritimes reliant plus de 80 ports africains aux grands marchés mondiaux. Le Groupe développe une approche intégrée combinant maritime, logistique et infrastructures .

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En s'appuyant sur sa filiale Ceva Logistics, présente dans plus de 40 pays africains, le Groupe construit des solutions combinant transport maritime, route et rail pour l'acheminement de cargaisons sensibles comme les transformateurs électriques, du port jusqu'à l'hinterland, qui contribuent concrètement au développement des territoires et des économies africaines. En 2025, Ceva a par exemple lancé le premier service de groupage maritime décarboné entre la France et la Côte d'Ivoire, réduisant de 84% les émissions de CO2 par rapport à un transport maritime classique.

Dans un contexte de recomposition des flux mondiaux, le continent africain bénéficie de nouvelles opportunités de développement. Le Groupe entend accompagner cette dynamique en tant que partenaire économique de long terme, avec une approche différenciée, adaptée aux réalités de chaque pays.

Parallèlement, renseigne la même source, le Groupe déploie une approche intégrée en s'appuyant sur Ceva Logistics afin de connecter efficacement les ports aux marchés intérieurs, à travers le développement de corridors multimodaux, de capacités d'entreposage et de solutions de distribution adaptées aux spécificités locales.

«Cette présence opérationnelle s'est récemment renforcée par l'acquisition de nouveaux équipements logistiques et l'extension des capacités, permettant d'accroître la maîtrise des flux et la qualité de service », lit-on dans le document. Dans le même temps, le Groupe poursuit ses investissements dans ses infrastructures portuaires africaines, avec 9 terminaux opérés à ce jour, en modernisant les équipements, en augmentant les capacités de traitement et en améliorant la performance opérationnelle.

Le renforcement de hubs stratégiques tels que le Port de Tanger Med et le Port de Kribi illustre cette logique de structuration des f lux régionaux et internationaux, tandis que le développement de nouvelles infrastructures en eau profonde comme Lekki Deep Sea Port permet d'anticiper l'accueil des plus grands porte-conteneurs et de renforcer durablement la compétitivité logistique du continent.