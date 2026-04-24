Togo: Renforcement de la sécurité sanitaire

Le LaNSA, inauguré à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance, vient renforcer le dispositif togolais de contrôle alimentaire et de protection des consommateurs.

Le Togo s'est doté d'un nouvel outil pour la sécurité alimentaire. Le Laboratoire national de sécurité sanitaire et phytosanitaire des aliments (LaNSA) a été inauguré jeudi en présence du président de la République, Jean-Lucien Kwassi Lanyo Savi de Tové, du président du Sénat Barry Moussa Barqué, ainsi que de membres du gouvernement, de représentants diplomatiques et de partenaires au développement. La cérémonie s'inscrivait dans le cadre des festivités marquant le 66e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale.

Établissement public à caractère scientifique et technique, le LaNSA est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Sa mission : assurer une surveillance rigoureuse des produits commercialisés sur le territoire, lutter contre la fraude alimentaire, prévenir les risques de contamination et accompagner agronomes, producteurs et transformateurs dans leur mise en conformité avec les normes en vigueur.

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Au-delà du contrôle, le laboratoire ambitionne de renforcer la compétitivité des produits agricoles togolais sur les marchés régionaux et internationaux, offrant aux acteurs de la filière agroalimentaire un levier concret pour conquérir des débouchés plus exigeants. Un outil au service de la santé des populations, de la qualité des productions et du rayonnement économique du Togo.