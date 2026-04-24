Afrique: Secteur de la loterie et des jeux de hasard - Un montant de 40,9 milliards mobilisé au premier trimestre 2026

Au premier trimestre 2026, un montant de 40,9 milliards a été mobilisé par la Loterie nationale sénégalaise (Lonase). L'information est de Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba. M. Diba prenait part le 23 avril 2026, de la cérémonie d'ouverture du séminaire de l'Association des loteries d'Afrique (Ala).

« Les résultats observés jusqu'ici témoignent du dynamisme du secteur de la loterie et des jeux de hasard ainsi que de son potentiel de mobilisation des ressources. Ainsi, au titre du 1ᵉʳ trimestre 2026, un montant de 40,9 milliards a été mobilisé, soit un taux de couverture de 71% », a révélé le ministre des Finances.

Selon le ministre, les ressources mobilisées ont été réinvesties dans les priorités sociales de l'État dans un contexte de contraintes budgétaires, a fait savoir le ministre. « Cela qui traduit concrètement l'impact de ces orientations sur le quotidien des concitoyens », a dit Cheikh Diba.

Pour lui, il est donc nécessaire que cette mobilisation de ressources prenne en compte les évolutions notées dans les secteurs liées à la transformation numérique des usages, d'autant que le développement rapide de plateformes en ligne a modifié les modes d'accès et de participation aux jeux de hasard.

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« Cette transformation numérique rend plus complexes les défis de régulation du secteur », a-t-il dit. Le ministre a affirmé que cette évolution soulève un enjeu majeur pour nos États, notamment celui de l'adaptation des dispositifs de régulation ainsi que de la fiscalisation de ces nouveaux usages.

Sous ce rapport, soutient il juge important de renforcer la collaboration de la Lonase avec l'administration et tous les acteurs concernés, afin de trouver des solutions innovantes pour le renforcement des outils de traçabilité des opérations en ligne, l'amélioration des mécanismes de collecte de recettes et la mise en place de cadres de coopération appropriés, notamment dans la perspective de la criminalité transfrontalière.