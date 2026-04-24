Sénégal: Ouverture d'établissement d'hébergement - Le ministère du Tourisme rappelle la réglementation en cours

24 Avril 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Dans le cadre de la promotion d'un environnement des affaires attractif et sécurisé, le Ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme (Mcat) informe les investisseurs, promoteurs immobiliers et exploitants que l'ouverture et l'exploitation de tout établissement d'hébergement touristique (hôtels, résidences hôtelières, auberges, appartements meublés et assimilés, etc.) demeurent soumises à l'obtention préalable d'un agrément et d'une autorisation expresse, conformément aux dispositions du décret n°2005-145 du 02 mars 2005 portant réglementation des établissements d'hébergement touristique.

Dans un communiqué de presse, le Ministère tient à rassurer les investisseurs sur sa volonté d'accompagner activement le développement de leurs projets. « À cet effet, les services compétents du département, notamment la Direction de la réglementation touristique et les Services régionaux du Tourisme, offrent un accompagnement personnalisé et continu, facilitant les démarches administratives et veillant à la conformité des projets aux normes en vigueur », précise la tutelle.

Cette approche, explique-t-on, vise à garantir la qualité de l'offre touristique nationale, tout en sécurisant les investissements et en favorisant une concurrence saine et équitable. Le Ministère rappelle toutefois que toute exploitation en dehors du cadre réglementaire expose à des mesures correctives prévues par les textes en vigueur.

Le Ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme réaffirme son engagement à œuvrer aux côtés des acteurs du secteur pour un développement harmonieux, durable et compétitif du tourisme au Sénégal.

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