Sénégal: FIARA - La CCIAD rend visite à ses entreprises membres

Dakar — Des délégués de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD) ont rendu visite, jeudi, à des dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) membres de ladite organisation commerciale et prenant part à la 26e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (FIARA).

La visite s'est déroulée sous la direction du vice-président de la CCIAD, Ibrahima Lô. M. Lô en a profité pour lancer un appel à une plus grande consommation des produits sénégalais. "Nous devons consommer ce que nous produisons. Il faut augmenter la production locale, en améliorer la qualité et la faire connaître. C'est très important", a-t-il dit lors d'un point de presse tenu après la visite des stands. "Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu en termes d'exposition", a-t-il ajouté, estimant que les exposants venus à la FIARA sous la houlette de la CCIAD ont fait "une belle exposition".

Ibrahima Lô salue le "savoir-faire" des petites et moyennes entreprises membres de ladite chambre de commerce. Il souhaite que leurs produits puissent être présentés dans d'autres foires internationales du monde. "Nous avons des PME qui ont la volonté de réussir. C'est très important pour nous de venir voir ce que font les entreprises que nous encadrons, afin de mieux les encadrer", a poursuivi Ibrahima Lô.

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Le vice-président de la CCIAD demande aux entreprises de se regrouper pour une participation plus efficace à la FIARA et à d'autres foires. "Il est plus facile d'encadrer et de soutenir les regroupements d'entreprises que de le faire pour chacune d'elles", a-t-il dit. Mara Sy, un membre du comité d'organisation de la FIARA, s'est réjoui de la participation de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar à cette foire. "Nous entretenons une franche collaboration, dont nous tirons énormément profit [...] Nous souhaitons que cette collaboration puisse durer encore très longtemps, qu'elle soit fructueuse pour le pays", a-t-il dit.

Fatoumata Bintou Dione, la porte-parole des exposants emmenés par la CCIAD, salue le coup de pouce de la chambre commerciale. "Nous ne serions pas là sans l'accompagnement de la [CCIAD]. Nous exposons, faisons connaître nos produits et les vendons à des Sénégalais comme à des étrangers. Sans la [CCIAD], ce ne serait pas possible", a-t-elle reconnu. Mme Dione souhaite que la chambre commerciale aide ses entreprises membres à se conformer aux règles du commerce international et à disposer des outils essentiels, dont l'autorisation de fabrication et de mise en vente (FRA) et le code-barres.

"Sans ces outils, il est difficile d'exporter notre production. Nous avons souvent l'opportunité d'aller exposer à l'étranger, mais sans FRA et code-barres, c'est impossible d'y aller", a signalé Mme Dione. La 26e édition de la FIARA a démarré lundi 30 mars. Elle prendra fin dimanche 26 avril. "L'agroécologie : pour une souveraineté alimentaire, face aux changements climatiques" est le thème de l'édition 2026 de la FIARA. L'évènement se tient au CICES, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal.