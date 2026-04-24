Afrique: Championnats d'Afrique 2026 - Le pays aligne une quinzaine d'athlètes à Nairobi

Dakar — Une quinzaine d'athlètes sénégalais prendra part aux 47èmes Championnats d'Afrique seniors de judo 2026, prévus de vendredi à dimanche à Nairobi au Kenya.

La compétition, qui propose des épreuves individuelles et par équipes mixtes, réunira plus de 260 judokas issus de plus de 35 pays. Le Sénégal sera représenté par 13 athlètes en individuel, dont cinq femmes, ainsi qu'en équipes mixtes. Chez les hommes, il y a Harouna Keita et Pape Mbaye Seck (-60 kg), Mouhamedou Mboup et Oumar Mballo (-66 kg), Cheikh Chamsidine Diouf (-81 kg), Ryan Dacosta et Abderahmane Diao (-90 kg), ainsi que Mbagnick Ndiaye (+100 kg).

Du côté féminin, Diakhou Sène Sonko (-48 kg), Diodio Sonko (-52 kg), Soukaina Coly (-57 kg), Germaine Corréa (-70 kg) et Soda Gueye (+78 kg) défendront les couleurs nationales. Les catégories légères entreront en lice vendredi, les lourdes suivront samedi, avant l'épreuve par équipes mixtes prévue dimanche. Lors des tours éliminatoires, Harouna Keita, engagé en -60 kg (poule A), fera face à l'Égyptien Seif Youssef. En cas de victoire, il croisera le vainqueur du duel entre l'Algérien Younes Ben Laribi et le Béninois Faissou Amoussa.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans la même division, Pape Mbaye Seck (poule C) sera opposé au Mauricien Winsley Gangayale, avec en ligne de mire un affrontement contre le Marocain Ahmed Cherif Alaoui au tour suivant. Chez les -66 kg, Mouhamedou Mboup (poule B) affrontera le Kenyan Felix Okoko. Le vainqueur rencontrera soit le Congolais Christ Mupata, soit le Sud-Africain Ruhan Terblanche. De son côté, Oumar Mballo (poule C) sera aux prises avec le Congolais Aloise Awassi Songo, avant un éventuel duel contre le Burkinabé Akim Diallo ou le Nigérien Almoustapha Oumarou Boubacar.

En -81 kg (poule C), Cheikh Chamsidine Diouf combattra le Tanzanien Thomas Andrew Mlugu. S'il passe ce tour, il affrontera le Béninois Valentin Houinato. Chez les -90 kg, Abderahmane Diao affrontera directement le vainqueur du combat entre l'Égyptien Ammar Abohashim et le Kenyan Brian Otieno, tandis que Ryan Dacosta sera opposé au gagnant du duel entre un Sierra-Léonais et un adversaire angolais. En +100 kg (poule C), Mbagnick Ndiaye fera face à l'Angolais Ismael Correia, avec une possible confrontation ensuite contre le Camerounais Daniel Anong Mepoui ou le Kenyan Kalvin Afude.

Chez les dames, Diakhou Sène Sonko (poule D, -48 kg) sera opposée à la Marocaine Sana Sabri. Diodio Sonko (poule B, -52 kg) affrontera la Nigériane Francia Audu, tandis que Soukaina Coly (poule C, -57 kg) croisera l'Algérienne Amina Berrahou. Germaine Corréa (poule D, -70 kg) combattra contre l'Algérienne Amina Douniazed Rezoug. Enfin, en +78 kg (poule B), Soda Gueye sera opposée à la Tunisienne Zeineb Troudi, avant un éventuel duel contre l'Angolaise Fernanda Quimbira ou la Mauricienne Tracy Durhone.

Le Sénégal participera également à l'épreuve par équipes mixtes, qui regroupe onze nations réparties en quatre poules. Logés dans le groupe B, les Lions affronteront le Congo lors d'un premier duel à élimination directe. En cas de succès, ils retrouveront l'Angola au tour suivant.