Ile Maurice: Forte mobilisation et militants satisfaits

La Régionale élargie du Mouvement militant mauricien (MMM) au no 10 (Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est), tenue le jeudi 23 avril au MKS Hall à Caroline, Bel-Air-Rivière-Sèche, a rassemblé un grand nombre de militants dans une ambiance dynamique et engagée. Vinay Koonjul ainsi que d'autres membres du parti étaient présents, témoignant de la mobilisation autour de l'événement.

Dès le début de la rencontre, la mobilisation des militants et des militantes s'est fait ressentir. Banderoles et messages, notamment autour du respect de la voix des militants, étaient visibles dans la salle. Plusieurs participants ont également pris la parole pour exprimer leur satisfaction et leur soutien envers les dirigeants présents, tout en proposant de nouvelles idées pour l'avenir du parti.

Parmi les intervenants, Ajay Gunness, ministre des Infrastructures nationales et no 2 du MMM, s'est dit satisfait du déroulement de cette régionale. Il a salué la forte présence des militants, en particulier celle des vétérans et des membres les plus engagés. «L'ambiance est bonne et nous sommes très satisfaits. Depuis 1976, je peux dire que 95 % de nos vétérans et militants de la région sont présents et engagés », a-t-il déclaré. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la cohésion interne du parti, et de maintenir une bonne coordination entre le Bureau politique et le Comité central. Au passage, Ajay Gunness a évoqué le cas de Chetan Baboolall, qui a démissionné du parti avec Paul et Joanna Bérenger, soulignant que chacun est libre de faire ses choix politiques. Il a toutefois tenu à rappeler que le MMM reste attaché à ses principes et à son fonctionnement interne.

Révocation de 14 conseillers abordée

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Lors de son intervention, Ajay Gunness est également revenu sur la révocation de 14 conseillers ministériels. Selon lui, ces décisions concernent des membres issus de quatre cabinets différents. Il a expliqué que ces révocations sont dues à des désaccords politiques, surtout après la démission de Paul Bérenger. Certaines positions prises ont entraîné des conséquences pour plusieurs conseillers. Le ministre a aussi indiqué que certains des conseillers occupaient plusieurs fonctions à la fois, notamment comme chairman, membre ou conseiller légal avant leur révocation. « Aujourd'hui, ils ne sont plus en poste », a-t-il affirmé.

Il a par ailleurs précisé que ces décisions avaient été prises conformément aux dispositions légales, avec des procédures déjà enclenchées pour assurer le remplacement de certains conseillers. Malgré ces développements, il a insisté sur la continuité du travail politique et sur la nécessité pour les membres de rester alignés avec les orientations du parti.

Cap sur les prochaines échéances

Enfin, Ajay Gunness a mis en avant la volonté du MMM de poursuivre son travail sur le terrain, notamment dans la circonscription no 10, en vue des prochaines échéances politiques. Cette régionale élargie a ainsi permis aux militants de se retrouver, d'échanger et de réaffirmer leur engagement, dans une atmosphère jugée positive par l'ensemble des participants.