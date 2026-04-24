Togo: Paris et Lomé insufflent une nouvelle dynamique à leur partenariat

24 Avril 2026
Togonews (Lomé)

En visite officielle à Lomé, le ministre français des Affaires étrangères a été reçu jeudi par Faure Gnassingbé. Coopération bilatérale, sécurité régionale et sommet Africa Forward étaient au coeur des échanges.

C'est une visite qui compte. Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, a été reçu jeudi par le président du Conseil Faure Gnassingbé au terme d'une audience que le chef de la diplomatie française a qualifiée de « chaleureuse ». Un tête-à-tête qui marque la volonté des deux pays de redynamiser des relations denses, anciennes et mutuellement bénéfiques.

Les deux personnalités ont procédé à un examen approfondi des axes structurants de la coopération bilatérale, avec une attention particulière portée aux dimensions économique et commerciale. « Nous avons abordé la diversité, la densité et l'ancienneté des relations franco-togolaises, et l'impulsion que le Président Macron et le Président Gnassingbé veulent donner à cette relation », a déclaré Barrot à l'issue de l'entretien.

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Les échanges ont également porté sur les mécanismes de sécurité et de médiation en Afrique. Le ministre français a salué le rôle « particulièrement déterminant » joué par Lomé dans la région des Grands Lacs et au Sahel, deux zones où les crises perdurent. La situation au Moyen-Orient, dont les conséquences « sont vivement ressenties au Togo comme en France », a également été évoquée. La rencontre s'est déroulée en présence d'Augustin Favereau, l'ambassadeur de France à Lomé.

La visite s'inscrit aussi dans la perspective du sommet Africa Forward, prévu les 11 et 12 mai prochain à Nairobi. Consacré aux partenariats entre l'Afrique et la France pour l'innovation et la croissance, cet événement verra le Togo jouer, selon Barrot, « un rôle important ». Jean-Noël Barrot effectuera vendredi des visites de terrain sur des projets de développement financés par l'Agence française de développement, l'occasion de mesurer concrètement l'impact d'une coopération qui, au-delà des communiqués, se traduit en réalisations sur le terrain.

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