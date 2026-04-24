Togo: Des projets qui ont de la profondeur

Le premier des trois micro-tunneliers commandés dans le cadre du programme d'assainissement du Grand-Lomé vient d'être livré.

Un micro-tunnelier est une machine de forage souterrain télécommandée, capable de creuser des galeries en profondeur, jusqu'à 10 mètres sous terre, sans perturber la surface. Contrairement aux travaux de tranchée classiques, cette technologie permet d'installer des canalisations de grand diamètre sous des zones urbanisées denses, en limitant les nuisances pour les riverains et la circulation.

Ces engins seront utilisés pour poser les intercepteurs souterrains destinés à capter, canaliser et évacuer efficacement les eaux pluviales, mettant fin aux inondations récurrentes qui frappent la capitale.

La première zone d'intervention couvrira les quartiers de Bè-Kpota, Bé-Colas, Tokoin Aviation, Hédzranawoé et les abords de l'Assemblée nationale, parmi les secteurs les plus vulnérables aux inondations dans le Grand-Lomé.

Les équipements sont fournis par la société française Bessac, spécialiste de la construction de tunnels & microtunnels depuis plus de 50 ans.