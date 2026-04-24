Cote d'Ivoire: Modernisation du commerce - Kalil Konaté annonce une feuille de route

À l'issue des visites de terrain dans plusieurs marchés d'Abidjan ainsi qu'à l'Ocpv, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a annoncé la mise en place d'un encadrement fondé sur un schéma directeur.

Après une séance de travail, le 22 avril, avec la direction centrale de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers (Ocpv), le ministre Kalil Konaté du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a entrepris, le jeudi 23 avril, une visite au grand marché de Treichville, au Forum des marchés d'Adjamé et au nouveau marché Farikou Soumahoro d'Adjamé Habitat.

Au terme de ce marathon, Kalil Konaté a indiqué que dans le cadre de la politique de son département visant à encadrer et à moderniser les initiatives existantes, il est désormais temps de passer à l'action. Concernant l'Ocpv, le ministre affiche sa ferme détermination à rétablir l'intégrité du domaine foncier de l'institution, initialement estimé à plus de 72 hectares.

« Il n'est pas question de rechercher un autre site. Ce site a une valeur stratégique majeure. Nous allons engager un combat légal pour permettre à l'Ocpv de récupérer l'ensemble des terres mises à sa disposition par l'État », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Kalil Konaté déterminé à récupérer les 72 hectares du site stratégique

S'appuyant sur le décret de création de l'Ocpv de 1984, modifié en 2023, Kalil Konaté a insisté sur la nécessité de faire respecter les droits de l'État face aux occupations jugées irrégulières. « Nous allons demander l'annulation des titres fonciers illégaux. Ensuite, une équipe projet sera mise en place pour valoriser pleinement les 72 hectares », a-t-il affirmé, réitérant sa volonté de poser des actions concrètes pour la récupération du site.

Selon lui, l'ambition est de transformer cet espace en un véritable pôle agroalimentaire moderne, capable d'assurer efficacement l'approvisionnement du Grand Abidjan, dont la population est estimée entre 7 et 10 millions d'habitants. « Nous devons disposer de capacités de stockage, de conservation et d'un système de distribution performant. Cela permettra de réduire les pertes et d'augmenter les revenus des producteurs », a-t-il expliqué, évoquant notamment les pertes enregistrées dans la chaîne d'approvisionnement des produits vivriers.

Avec l'appui du chef du gouvernement et des plus hautes autorités du pays, le ministre a également soutenu que des actions seront menées pour récupérer les 59 hectares restants afin d'y accueillir le futur grand marché d'Abidjan. « Ce grand marché sera un pôle central destiné à approvisionner l'ensemble des marchés environnants », a-t-il précisé.

Revenant sur ses visites de terrain, Kalil Konaté a rappelé avoir parcouru le grand marché de Treichville, le Forum des marchés d'Adjamé ainsi que le marché Farikou Soumahoro du quartier Habitat, construit sur une superficie de 2,4 hectares, avec une architecture moderne et inspirante.

Dans la perspective de la modernisation du secteur, le ministre a annoncé qu'une feuille de route en lien avec les états généraux des marchés sera soumise au gouvernement. Celle-ci s'appuiera sur les différents audits réalisés sur les marchés à travers le territoire ivoirien et proposera une nouvelle vision axée sur la modernisation, la gestion et la cogestion, ainsi que sur l'équipement des marchés.

« Avec l'ensemble de mes collaborateurs, nous avons constaté des avancées, mais également des difficultés. Ces insuffisances seront prises en compte et corrigées dans la nouvelle approche que nous porterons pour moderniser le commerce en Côte d'Ivoire », a assuré Kalil Konaté.

Il s'est, par ailleurs, félicité de ses échanges avec le directeur central de l'Ocpv et son équipe, destinés à orienter la mise en œuvre de projets intégrés. Ces projets, selon lui, visent notamment à faire émerger de véritables champions nationaux dans le secteur du transport, afin de faciliter l'approvisionnement des marchés.

« Je félicite le directeur central de l'Ocpv et ses équipes pour le travail accompli dans le cadre d'un programme que nous allons renforcer et déployer sur l'ensemble du territoire. Ce programme accompagnera le projet des 155 marchés de proximité, actuellement en construction », a-t-il conclu.