Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat féminin - L'Amicale des anciens du lycée scientifique de Yamoussoukro invite à la résilience

24 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Dramous Yeti

Exhorter les femmes à dépasser leurs limites afin d'exceller dans l'entrepreneuriat. C'est le principal message véhiculé lors de la 2e édition du rendez-vous « As Women Weekend », organisée le 18 avril, à Cocody.

Initié par l'Amicale des anciens du lycée scientifique de Yamoussoukro (2Alsy), cet évènement a été essentiellement marqué par des partages d'expériences sur l'entrepreneuriat féminin.

Principal conférencier, le Pr Emeruwa Edjikeme, chercheur-entrepreneur, auteur et conférencier international, a souligné la nécessité pour les femmes de développer un état d'esprit propice à la réussite. « Le succès commence dans la tête. Il faut avoir confiance en soi, un esprit d'initiative et le sens du leadership », a-t-il déclaré, insistant sur les qualités essentielles que doivent cultiver les femmes entrepreneures. Il a invité les femmes à surmonter le manque de confiance, la peur de l'échec et les pressions familiales qui constituent, selon lui, des obstacles sur le chemin de l'entrepreneuriat.

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La présidente du conseil d'administration de 2Alsy, Dr Amin Yolande, a encouragé les femmes à s'inspirer des modèles existants et à se lancer dans l'entrepreneuriat. « À travers cette conférence, nous souhaitons inspirer celles qui n'ont pas encore d'activité à entreprendre, que ce soit seules ou en collaboration avec d'autres. Il ne s'agit pas de créer pour créer, mais d'apporter de la valeur et de l'innovation », a-t-elle indiqué.

Avant d'inviter les femmes à faire preuve de résilience dans ce parcours semé d'embûches qui mène au succès.

« Le chemin de l'entrepreneuriat n'est pas facile. Rien n'est offert, mais avec de la persévérance, on peut réussir », a-t-elle conclu.

La cérémonie s'est achevée par deux conférences : l'une portant sur les droits de la femme, de l'enfant et le Code de la famille ; la seconde sur les cancers, l'arthrose et la nutrition, en mettant en lumière les liens entre ces problématiques.

Ce rendez-vous a également été marqué par une cérémonie d'hommage en l'honneur des pionniers de l'amicale et des anciens présidents de l'association. Leur contribution à la vie de l'organisation a été saluée.

Créée il y a 26 ans, l'Amicale des anciens du lycée scientifique de Yamoussoukro œuvre au renforcement des liens entre ses membres et à la promotion de l'excellence.

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