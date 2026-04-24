Cote d'Ivoire: Vie associative - L'Afm offre des kits de maternité à 7 de ses membres

L'Association des femmes de Fraternité Matin (Afm) a remis des kits de maternité à sept femmes de l'association suite à leur accouchement. Il s'agit de kits composés de savon, de poudre, d'eau de Cologne, de javel et autres. Cette remise a eu lieu, le 23 avril 2026, à la salle Charles Diagne du journal à Adjamé.

Selon Dazié Abiro, présidente de l'Afm, l'objectif est de valoriser ces femmes dans leur rôle de mère et de renforcer la solidarité au sein de l'association. Pour elle, ce geste de fraternité vise à consolider les liens entre les membres, toutes engagées autour des valeurs de soutien et d'entraide.

« Nous avons décidé d'impulser une nouvelle dynamique à l'Afm, en étant plus proches des femmes, mais aussi par la célébration d'événements heureux. Et l'un des événements heureux aujourd'hui, c'est la célébration de la maternité à travers la remise de kits aux bénéficiaires », a-t-elle déclaré.

Cette action, a affirmé Abiro Dazié, est un signal fort à l'endroit de toutes les femmes du groupe Fraternité à participer à la vie de l'association en s'impliquant activement aux activités.

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Au nombre des bénéficiaires, Kouadio Laure, commerciale, et Koudou Aimée, infirmière, ont exprimé leur reconnaissance à l'Afm. « Je suis très heureuse parce qu'à Fraternité Matin, nous ne sommes pas seulement un journal d'information, mais aussi un journal qui prend soin de son personnel, et un groupe aussi vivant que l'Afm, je n'en ai pas encore vu », a affirmé Kouadio Laure.

Par ailleurs, l'Afm organisera le 5 juin prochain la fête des Mères. Une célébration qui, à en croire la présidente, devrait inclure des activités de formation, des échanges entre femmes et éventuellement un dîner de gala, afin de renforcer la convivialité et le partage.