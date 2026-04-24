Afrique: Le Togo et le Maroc concrétisent leur coopération

Le CRMA-Tové, né d'un accord entre le ministère de l'Agriculture et l'OCP marocain, ambitionne de transformer durablement l'agriculture togolaise.

Le Centre régional de mécanisation agricole (CRMA) a été inauguré jeudi à Tové (région des Plateaux) par le président de l'Assemblée nationale Komi Sélom Klassou.

Ce centre est l'aboutissement d'un accord signé en 2023 entre le ministère de l'Agriculture et l'Office Chérifien des Phosphates (OCP), premier exportateur mondial.

Le CRMA propose cinq services : location de matériel agricole, prestation de services de mécanisation, vente de pièces de rechange, formation des utilisateurs et maintenance des équipements, auxquels s'ajoute la mise à disposition d'engrais. Un laboratoire mobile d'analyse des sols complète le dispositif.

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Plus de 600 000 agriculteurs pourront bénéficier de ces services, mobilisant près de 40 entreprises locales dans l'écosystème du centre.

L'objectif est de réduire la pénibilité du travail, attirer les jeunes vers l'agriculture, réduire les pertes post-récoltes et améliorer les rendements.

Le Centre s'inscrit dans le programme de modernisation de l'agriculture à l'horizon 2034.

« Ce centre est conçu pour être un pôle technologique au service direct de nos producteurs », a souligné le ministre de l'Agriculture Antoine Lékpa Gbégbéni.