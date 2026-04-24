Ile Maurice: L'innovation étudiante à l'honneur

24 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

L'intelligence artificielle (IA), la cybersécurité, la robotique et l'Internet des objets (IoT) redéfinissent aujourd'hui en profondeur les métiers et les attentes des entreprises. C'est dans ce contexte que s'est tenue la Troisième édition du Digital Technologies Showcase, organisée par Middlesex University Mauritius, le mercredi 15 avril, sur son campus de Flic-en-Flac.

Réunissant étudiants, professionnels du secteur, partenaires industriels, alumni et futurs inscrits, cet événement a proposé une immersion au cœur de l'innovation technologique. Plus de 50 projets de fin d'études y ont été présentés, illustrant le savoir-faire des étudiants et leur capacité à concevoir des solutions concrètes face aux défis contemporains. Démonstrations en direct, prototypes interactifs et affiches de recherche ont permis aux visiteurs d'explorer une large palette d'initiatives, allant des systèmes intelligents basés sur l'IA aux plateformes numériques sécurisées, en passant par des applications d'automatisation industrielle.

Au-delà de l'exposition, cette initiative s'est inscrite dans une stratégie claire : renforcer l'employabilité par la pratique. En créant des passerelles entre la formation académique et les besoins du marché, l'université offre aux entreprises - notamment dans les secteurs financier, technologique, manufacturier et automobile l'opportunité d'identifier de futurs talents.

La journée s'est clôturée dans l'enthousiasme avec la remise des prix. Dhruv Ramachundrah a remporté la première place avec sa Posture Correction App, tandis que Nahida Rojoa s'est distinguée avec son *AI Bodyshop Assessment System, saluant ainsi l'excellence et l'innovation de cette nouvelle génération.

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