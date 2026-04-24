Ile Maurice: Le ministère de l'Éducation dément et rassure les parents

24 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

Une rumeur faisant état d'un cas suspect de mpox (variole du singe) dans une école primaire d'Albion a semé l'inquiétude parmi les parents ce matin du vendredi 24 avril. Selon plusieurs messages circulant sur les réseaux sociaux, l'établissement aurait été évacué en urgence. Toutefois, ces informations ont été formellement démenties par les autorités.

Le ministère de l'Éducation affirme qu'aucun élève ou membre du personnel de l'Albion Government School n'est infecté ou suspecté d'être atteint de mpox. L'établissement fonctionne normalement.

Des policiers se sont rendus sur place afin de vérifier la situation après la propagation de la rumeur. Leur enquête n'a révélé aucun cas ni incident sanitaire particulier.

Malgré ces assurances officielles, certains parents se sont déplacés pour récupérer leurs enfants par mesure de précaution. Les autorités appellent ainsi le public à faire preuve de vigilance et à éviter de relayer des fausses informations susceptibles de provoquer une panique inutile.

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