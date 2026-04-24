Madagascar: Concertation - Les problèmes fonciers au coeur des assises régionales

24 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Doris Mampionona

Lancées hier à Havoria Anosy, les assises régionales du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers (MATSF) se concentrent principalement sur les problématiques foncières. Selon les informations recueillies, l'objectif est d'identifier et de mettre en œuvre des mesures appropriées à partir des avis et propositions des différents acteurs du secteur. Deux axes prioritaires guideront cette démarche : la défense de l'intérêt de la population et le respect strict de la loi.

Le ministre de l'Aménagement du Territoire, le général Lylison René de Roland, a souligné que « les litiges fonciers se multiplient malgré l'existence des textes législatifs et des structures compétentes ». À travers cette déclaration, il dénonce notamment des cas de spoliation de terrains orchestrés par des réseaux mafieux, parfois avec la complicité de certains responsables étatiques.

Dans cette optique, un comité spécial sera mis en place au niveau des collectivités territoriales afin d'examiner les dossiers fonciers les plus sensibles. Pour plusieurs participants à ces assises, organisées pour la région Analamanga, une telle initiative pourrait contribuer à alléger les difficultés liées à l'accaparement illégal et à la spoliation des terrains, notamment dans les zones reculées. « Les voleurs de terrains sont prêts à tout », affirment-ils.

Objectif

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Cette situation est d'autant plus préoccupante que les cas d'occupation illégale se multiplient, y compris sur des terrains appartenant à l'État. La semaine dernière, le président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina, a d'ailleurs annoncé des mesures visant à renforcer la sécurisation foncière des espaces universitaires, lors de sa visite à l'université de Toliara.

Depuis plusieurs décennies, les conflits liés à la propriété, à l'occupation ou à l'usage des terrains ne cessent de s'intensifier. Présents dans la quasi-totalité des quartiers, ils représentent une part importante des affaires traitées par la justice, selon le ministère de la Justice. Ces litiges trouvent leur origine tantôt dans l'ignorance des textes en vigueur, tantôt dans des actes délibérés de spoliation.

Les situations varient d'une localité à une autre. En début de semaine, un différend foncier entre deux parties a entraîné le blocage d'une ruelle dans le quartier de Nanisana. À Manarintsoa Atsinanana, une confrontation entre les forces de l'ordre et des habitants a failli éclater à la suite d'un litige provoqué par la démolition d'une trentaine de maisons.

Face à cette recrudescence, de nombreux citoyens attendent des résultats concrets à l'issue de ces assises régionales. L'objectif est de parvenir à des solutions durables pour sécuriser les droits fonciers. Le ministre a également annoncé qu'aucune nouvelle opération liée aux terres coloniales ne sera autorisée avant l'adoption d'un nouveau cadre juridique.

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