Madagascar: Le groupe Kimony dévoile les richesses de Menabe

Le groupe Kimony organise, ce jour et demain, un salon intitulé «Business Days» au jardin d'Antaninarenina. Durant ces deux jours, l'événement mettra à l'honneur les richesses culturelles, touristiques et économiques de la région Menabe, située au Sud-Ouest de Madagascar.

Cette exposition vise à faire découvrir au grand public le potentiel écotouristique du Menabe. Les visiteurs auront l'occasion d'explorer les atouts de la région une vingtaine de stands ainsi que des échanges avec des professionnels du secteur. La chaîne hôtelière du groupe, l'Office Régional du Tourisme de Menabe ainsi que le Centre écotouristique Menabe seront présents. À cette occasion, un stand sera dédié à la troisième édition du festival Botry de Belo-sur-Mer.

Le groupe Kimony mettra également en avant ses circuits écotouristiques dans le Sud-ouest de Madagascar, au départ d'Antsirabe, en passant par les Tsingy de Bemaraha jusqu'à Morondava. Organisée par le tour-opérateur Omee Voyages Madagascar, l'offre prévoit des réductions de 50 % pour les Malagasy afin de développer le tourisme local. «Le tourisme est parmi les leviers de développement de la région Menabe et du pays en général», selon Randriatsotsy Sylvia, directrice de l'Hôtel Belo sur Mer.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà de la promotion touristique, le groupe Kimony s'engage aussi sur le plan social et professionnel. Il propose notamment des opportunités de stage aux étudiants évoluant dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de l'administration, afin de faciliter leur insertion dans le monde du travail. «Nous proposons un stand ressources humaines aux étudiants à la recherche de stage ou d'emploi, nous sommes prêts à les accueillir», ajoute Randriatsotsy Sylvia.

Enfin, des produits de la marque Senga seront également proposés à la vente lors de l'exposition. Cette marque est née de la collaboration entre le groupe Kimony et des habitants vulnérables de la région Menabe.