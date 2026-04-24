Tunisie: Oliver Laxe, invité de Gabès Cinéma Fen 2026 - Un cinéma de rupture et de vertige

La présence du cinéaste sera également marquée par une masterclass, prévue le matin du 28 avril, qu'il animera en arabe.

Le cinéaste franco-espagnol Oliver Laxe, auteur du troublant long métrage de fiction «Sirāt», couronné notamment par le Grand Prix du Jury au Festival de Cannes 2025, sera l'invité de la 8e édition du festival Gabès Cinéma Fen, prévue du 26 avril au 2 mai 2026 à Gabès.

Né le 11 avril 1982 à Paris, Oliver Laxe a vécu entre la France, l'Espagne, l'Angleterre et le Maroc, un parcours qui traverse et nourrit en profondeur son cinéma. Il s'est imposé avec des oeuvres singulières telles que «Vous êtes tous des capitaines», «Mimosas, la voie de l'Atlas» (Grand Prix de la Semaine de la Critique à Cannes) et «Viendra le feu» (Prix du Jury Un Certain Regard), avant de marquer les esprits avec «Sirāt» en 2025.

À l'occasion de sa venue, une rétrospective de son travail sera proposée au public, offrant notamment la projection de ses deux premiers longs métrages tournés au Maroc : «Vous êtes tous des capitaines» (2010) et «Mimosas, la voie de l'Atlas» (2016).

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Dans le premier, à la frontière du documentaire, le cinéaste suit des adolescents vivant dans un centre pour jeunes en situation d'exclusion sociale à Tanger. Rapidement, ses méthodes de travail, volontairement déstabilisantes, viennent altérer la relation avec les participants, faisant dériver le projet vers une forme imprévisible et hybride.

«Mimosas, la voie de l'Atlas» s'inscrit, lui, dans une fiction aux accents mystiques. Le film retrace le périple d'une caravane chargée d'escorter un vieux cheikh mourant à travers le désert afin qu'il soit enterré dans son village natal. Mais la mort survient en chemin, et face à l'épreuve, le groupe vacille. Deux hommes décident alors de poursuivre seuls la traversée, affrontant un territoire à la fois hostile et spirituel.

Au programme figure également «Viendra le feu», qui suit le retour d'Amador, un homme taciturne accusé d'incendie, auprès de sa mère après un passage en prison, dans une exploration sensible du pardon et de la rudesse du monde rural.

Enfin, «Sirāt», présenté lors des Journées Cinématographiques de Carthage 2025, viendra clore cette rétrospective. Depuis sa projection à Cannes, le film continue de susciter des réactions contrastées, entre fascination et rejet, confirmant la radicalité d'une oeuvre qui ne laisse pas indifférent.

Le film suit Luis et son fils Estéban, lancés à la recherche de leur fille disparue dans les montagnes du Sud marocain. Leur quête les mène à rejoindre un groupe de raveurs en route vers une fête clandestine au coeur du désert. Ensemble, ils s'enfoncent dans une étendue brûlante, où l'errance devient une épreuve autant physique qu'intérieure, les confrontant à leurs propres limites.

La présence du cinéaste sera également marquée par une masterclass, prévue le matin du 28 avril, qu'il animera en arabe. « On ne sait pas toujours précisément ce qui fait qu'un cinéaste entre en résonance avec son époque. Mais dans le cas d'Oliver Laxe, son lien profond avec le monde contemporain semble déterminant. Sa trajectoire, autant que son regard, participent à cette rencontre avec le public. Cette masterclass en sera une précieuse mise en perspective », soulignent les organisateurs de la section Cinéma du festival.