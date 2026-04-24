Tunisie: Au pays - Les retraités peuvent retirer leurs pensions dès ce soir

La Poste tunisienne a annoncé, dans un communiqué publié jeudi 23 avril 2026, que les bénéficiaires de pensions de retraite relevant de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) et titulaires de la carte "Jirayti" peuvent désormais retirer leurs pensions via les distributeurs automatiques.

L'opération est entrée en vigueur à partir de 17 heures, permettant aux retraités d'effectuer leurs retraits à travers les distributeurs automatiques de billets (DAB), qu'ils soient postaux ou bancaires.

Cette mesure vise à faciliter l'accès aux pensions et à fluidifier les opérations de retrait, en offrant aux bénéficiaires une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs revenus.