Tunisie: Nominations - Nouveaux dirigeants à la tête de la CNSS et de la CNAM

23 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Deux nouvelles nominations ont été décidées à la tête des principales caisses sociales en Tunisie, conformément à des décrets présidentiels publiés au Journal officiel de la République tunisienne en date du 23 avril 2026.

En vertu du décret présidentiel n°56 de l'année 2026, daté du 22 avril, Fahmi Kazmir, contrôleur général d'État, a été nommé président-directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Par ailleurs, le décret présidentiel n°57 de l'année 2026, également daté du 22 avril, a désigné Mohamed Mekdad, inspecteur général de la santé publique, en qualité de président-directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).

Ces nominations interviennent dans un contexte marqué par les enjeux de gouvernance et de performance des institutions de sécurité sociale, appelées à jouer un rôle central dans la gestion des prestations sociales et de la couverture sanitaire.

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