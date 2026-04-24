Tunisie: Le martyr Khalil Kadhkadhi honoré par une promotion et une médaille militaire

La Fondation Fidaa a annoncé, jeudi 23 avril 2026, la promotion à titre posthume du militaire Khalil Gadhgadhi, élevé du grade de sergent à celui de caporal, ainsi que l'attribution d'une décoration militaire, en reconnaissance de son sacrifice au service de la patrie.

Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'application des dispositions du décret-loi n°20 de l'année 2022. Dans un communiqué, la Fondation a précisé que le décret n°53 de l'année 2026, en date du 18 avril, stipule la promotion du défunt au grade de caporal à compter du 25 juin 2024. Un second texte, le décret n°54 publié à la même date, prévoit l'octroi d'une décoration militaire.

Khalil Gadhgadhi est tombé en martyr le 26 juin 2024, à la suite d'une attaque armée ayant visé une patrouille militaire dans la zone tampon de Remada.

À travers cette reconnaissance officielle, les autorités rendent hommage à l'engagement et au sacrifice des membres des forces armées, réaffirmant leur attachement à honorer la mémoire des militaires tombés dans l'exercice de leurs fonctions.