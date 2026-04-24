Tunisie: Dattes tunisiennes - 705 millions de dinars d'exportations et un nouveau cap franchi

La filière des dattes confirme sa place stratégique dans l'économie agricole tunisienne. Au cours de la campagne 2025-2026, les exportations ont atteint près de 108 000 tonnes, générant des recettes avoisinant 705 millions de dinars au 10 avril 2026, selon des données présentées lors d'une audition au sein du Conseil national des régions et des districts.

Cette performance s'inscrit dans une dynamique de croissance continue, soutenue par l'élargissement des débouchés à l'international. Le nombre de marchés d'exportation a ainsi progressé pour atteindre 94 pays, contre 91 lors de la campagne précédente, confirmant l'attractivité croissante des dattes tunisiennes à l'échelle mondiale.

Une production record portée par la Deglet Nour

Sur le plan de la production, la campagne 2025-2026 marque un tournant historique, avec un volume record estimé à 404 000 tonnes, franchissant pour la première fois le seuil des 400 000 tonnes. La variété Deglet Nour domine largement la production avec 347 000 tonnes, tandis que les autres variétés totalisent 57 000 tonnes.

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Les marchés européens demeurent les principaux importateurs, bien qu'une progression graduelle soit observée sur certains marchés asiatiques, traduisant une diversification progressive des destinations.

Cette tendance haussière s'inscrit dans la continuité des performances enregistrées ces dernières années. Lors de la campagne 2024-2025, les recettes d'exportation avaient déjà atteint environ 857 millions de dinars, illustrant le rôle croissant du secteur dans la génération de devises.

Des défis persistants et des préparatifs en cours

Malgré ces indicateurs positifs, plusieurs contraintes continuent de peser sur la filière, notamment en début de campagne. Parmi les principales difficultés figurent les problèmes liés au transport et au stockage, en raison de lourdeurs administratives, ainsi que la baisse des prix de commercialisation par rapport à la qualité du produit. Le non-respect des prix de référence par certains intervenants a également été pointé du doigt.

Dans ce contexte, les autorités ont engagé des préparatifs pour la campagne 2026-2027, incluant l'organisation de journées de sensibilisation à destination des agriculteurs, la poursuite des opérations d'entretien des oasis et le suivi des campagnes de pollinisation, dont l'avancement varie selon les régions.

Par ailleurs, des mesures ont été prises pour renforcer les moyens de production, notamment à travers la constitution de stocks de soufre liquide et l'acquisition d'équipements de protection. Des programmes visant à améliorer la qualité des dattes sont également en cours, portant sur la mécanisation, la lutte contre les maladies et l'adaptation du cadre réglementaire.

La superficie totale consacrée aux palmiers dattiers est estimée à 60 800 hectares, répartie principalement entre les régions de Kébili, Tozeur, Gafsa et Gabès, avec une extension notable des périmètres irrigués privés.

Avec une moyenne annuelle de production estimée à 319 000 tonnes au cours de la dernière décennie, la filière des dattes apparaît désormais comme un levier majeur de développement agricole, appelée à renforcer sa compétitivité et à consolider sa présence sur les marchés internationaux.