Tunisie: Le pays attire un géant bangladais - Des investissements en vue

La Tunisie poursuit ses efforts pour attirer les investissements étrangers. Un groupe international bangladais, Dynamic Group Bangladesh, a exprimé son intérêt pour le marché tunisien à l'issue d'une rencontre tenue le 23 avril 2026 au siège de FIPA Tunisia.

Cette réunion de haut niveau a réuni le fondateur et directeur général du groupe, Syed Ali Samy, et le directeur général de l'agence, Jalel Tebib, en présence de leurs équipes respectives. Elle s'inscrit dans le cadre des efforts de diplomatie économique menés en coordination avec l'ambassade de Tunisie au Caire et le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.

Présent dans plusieurs secteurs, notamment l'aviation, les matières premières, la construction et la gestion de projets, Dynamic Group Bangladesh dispose d'implantations dans plusieurs pays, dont les Philippines, l'Égypte, les Émirats arabes unis et le Canada. Le groupe agit également en tant qu'agent commercial pour plusieurs compagnies aériennes internationales.

La Tunisie met en avant ses atouts

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Au cours des échanges, Jalel Tebib a mis en avant les atouts de la Tunisie en tant que destination d'investissement, notamment sa position géographique stratégique à la croisée de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient, la qualification de sa main-d'oeuvre et la qualité de ses infrastructures.

Il a également souligné la stabilité du cadre réglementaire, les réformes en cours en faveur du climat des affaires et l'ouverture du pays aux investisseurs internationaux. Un programme d'investissement spécifique a été présenté au groupe, tandis que des partenariats stratégiques auraient déjà été amorcés.

Dans ce cadre, la délégation a été invitée à participer au Tunis Investment Forum 2026, prévu les 25 et 26 juin prochains, considéré comme l'un des rendez-vous économiques majeurs du pays.

Les discussions ont également porté sur les opportunités de coopération dans des secteurs à forte valeur ajoutée, notamment l'industrie pharmaceutique, ainsi que dans les domaines innovants. Les responsables de FIPA ont mis en avant l'existence de zones industrielles modernes, de technopôles et de pôles de compétitivité favorisant les synergies entre investisseurs.

Le transport aérien a, par ailleurs, été identifié comme un axe stratégique de développement, renforçant la position de la Tunisie comme plateforme régionale d'investissement.

De son côté, Syed Ali Samy a salué le climat des affaires en Tunisie et réaffirmé la volonté de son groupe d'investir dans plusieurs secteurs, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux partenariats et à une coopération économique renforcée.