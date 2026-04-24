Tunisie: Tomate industrielle - Des stocks doublés par rapport à 2025

La campagne de transformation de la tomate pour la saison 2026 démarrera vers la fin du mois de juin, avec un niveau de stocks nettement supérieur à celui de l'année précédente.

Selon Anis Kharbach, vice-président du Groupement interprofessionnel des légumes relevant du ministère de l'Agriculture, les réserves de concentré de tomate sont estimées entre 50 000 et 60 000 tonnes, contre environ 30 000 tonnes au début de la campagne 2025.

S'exprimant ce jeudi 23 avril 2026 sur les ondes de la Radio nationale tunisienne, le responsable a souligné que ces niveaux de stock traduisent une amélioration notable de la disponibilité du produit, alors même que la consommation nationale reste relativement stable, ne dépassant pas 110 000 tonnes dans les scénarios les plus élevés.

Des superficies en expansion et une production soutenue

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour la saison en cours, les superficies consacrées à la tomate de saison ont atteint près de 17 000 hectares.

La filière connaît par ailleurs une dynamique d'extension géographique, avec le développement de nouvelles zones de culture, notamment dans les gouvernorats de Kasserine, Le Kef, Gafsa et Sidi Bouzid, où les cultures sont actuellement au stade de transplantation des plants.

Sur le plan de la production, les indicateurs restent également bien orientés. Environ un million de tonnes de tomates fraîches destinées à la transformation ont été produites, consolidant la position de la Tunisie dans cette filière stratégique de l'agroalimentaire.

En 2025, près de 950 000 tonnes ont été transformées, permettant de générer quelque 140 000 tonnes de concentré de tomate.