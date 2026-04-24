Tunisie: Canada - Une refonte d'Entrée Express en préparation, les Tunisiens aussi concernés

Le Canada envisage une réforme en profondeur de son principal système d'immigration économique, Entrée Express, sans qu'aucune décision définitive n'ait été officialisée à ce stade.

Selon des informations relayées par des sources spécialisées, dont le site VisaHQ, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada aurait présenté récemment à des professionnels du secteur plusieurs pistes de refonte visant à adapter la sélection des candidats aux besoins économiques du pays. Ces orientations, encore à l'état de proposition, concernent l'ensemble des candidats, y compris les Tunisiens.

Au coeur des changements envisagés figure la simplification du système actuel. Les trois principaux programmes fédéraux (travailleurs qualifiés, expérience canadienne et métiers spécialisés) pourraient être fusionnés en une seule catégorie dédiée aux profils hautement qualifiés. L'objectif affiché serait d'uniformiser les critères d'admissibilité et de rendre le dispositif plus lisible, tout en maintenant une exigence minimale en matière d'expérience professionnelle, de formation et de compétences linguistiques.

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Autre évolution notable, la révision du Système de classement global, qui détermine le score des candidats. Les réflexions en cours suggèrent un poids accru accordé aux salaires et aux offres d'emploi. Les profils bénéficiant d'une rémunération supérieure à la moyenne ou disposant d'une offre d'emploi jugée solide pourraient ainsi être avantagés. Cette orientation s'inscrit dans une logique assumée par Ottawa : privilégier les candidats susceptibles de s'intégrer rapidement au marché du travail et de répondre aux pénuries de main-d'oeuvre.

Un système en mutation, mais encore incertain

Toutefois, ces pistes doivent être interprétées avec prudence. Aucune annonce officielle détaillée n'a été publiée à ce jour par IRCC, et les éléments évoqués proviennent de documents de travail non rendus publics. Le Canada a, par le passé, déjà fait évoluer son système par ajustements progressifs, notamment avec l'introduction de tirages ciblés par catégories, sans pour autant bouleverser l'architecture globale d'Entrée Express.

Dans ce contexte, certaines interprétations évoquant un recul du rôle du français dans la sélection des candidats restent à ce stade spéculatives. Les politiques actuelles du Gouvernement du Canada continuent en effet de promouvoir activement l'immigration francophone hors Québec, avec des objectifs chiffrés et des dispositifs spécifiques, dont des rondes d'invitations dédiées aux profils francophones. Aucun signal officiel ne confirme une remise en cause de ces orientations.

Les Tunisiens directement concernés

Pour les candidats tunisiens, ces évolutions potentielles ne constituent pas une exception, mais s'inscrivent dans un cadre global. Le système canadien ne prévoit aucun traitement différencié selon la nationalité, reposant exclusivement sur des critères de qualification, d'expérience et de langue. De ce fait, les Tunisiens sont concernés au même titre que l'ensemble des candidats internationaux.

Dans les faits, les profils tunisiens disposant d'une formation solide, d'une expérience qualifiée et d'une bonne maîtrise du français demeurent compétitifs dans le système actuel. La maîtrise du français, en particulier, reste un atout stratégique dans un contexte où le Canada cherche à renforcer le poids des communautés francophones en dehors du Québec.

En définitive, si une réforme d'Entrée Express semble bel et bien à l'étude, son contenu final et ses impacts réels restent incertains. Entre volonté de renforcer la dimension économique de la sélection et maintien des objectifs linguistiques, Ottawa devra arbitrer entre attractivité internationale et équilibre démographique. Pour les candidats, tunisiens notamment, la prudence s'impose face aux annonces non confirmées, dans l'attente de décisions officielles.