Tunisie: La Défense nationale met en valeur son patrimoine éditorial à la Foire internationale du livre de Tunis

Le ministère de la Défense nationale participe à la 40e édition de la Foire internationale du livre de Tunis 2026, à travers un stand consacré à l'exposition et à la vente de plusieurs publications spécialisées mettant en lumière la contribution de l'institution militaire à la recherche scientifique, à la préservation du patrimoine national et militaire, ainsi qu'à la promotion de la lecture au sein des forces armées.

Dans un communiqué publié jeudi, le ministère a indiqué que ce stand comprend une sélection d'ouvrages et d'études issus des colloques historiques organisés par le département, ainsi que plusieurs numéros de la Revue de la Défense et de la Revue tunisienne d'histoire militaire, spécialisée dans les recherches académiques liées à l'histoire militaire.

Les visiteurs pourront également découvrir les ouvrages Symboles de la patrie et L'Armée nationale à travers les âges, publié en arabe et en anglais. Un livret destiné aux enfants, présenté pour la première fois sous le titre Les défenseurs de la patrie à travers les âges, figure aussi parmi les nouveautés exposées.

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Placée sous le thème « La Tunisie, patrie du livre », la 40e édition de la Foire internationale du livre de Tunis ouvrira ses portes au public vendredi. L'Indonésie en est l'invitée d'honneur.

Cette édition réunira 349 maisons d'édition issues de 37 pays, soit huit pays de plus que lors de la précédente édition. Elle proposera près de 184 mille titres et accueillera 181 participants tunisiens ainsi que 210 participants venus de divers pays arabes et étrangers.