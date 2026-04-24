Madagascar: Études - Trente étudiants lauréats des bourses Sumitomo

Trente étudiants ont été sélectionnés pour être les bénéficiaires du programme de bourses de la société japonaise Sumitomo Corporation, destiné à soutenir la formation universitaire à Madagascar. Ils ont reçu leurs bourses hier à l'université d'Antananarivo.

« Lancé en 2016 par le département Nickel et Cobalt de Sumitomo à Tokyo, ce programme attribue chaque année des aides au mérite à trente étudiants des filières Anglais-Japonais et Malagasy-Japonais de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) de l'université d'Antananarivo. Depuis sa création, près de deux cent soixante-dix étudiants en ont déjà bénéficié», indique Solofoniaina Rakotomanana, chef de parcours Anglais-Japonais au sein de la FLSH.

L'ambassadeur du Japon, Hitoshi Tojima, a salué une initiative qui illustre l'engagement de Sumitomo dans le développement du capital humain malgache. Par ailleurs, il a rappelé que l'apprentissage du japonais va au-delà de la langue, puisqu'il transmet également une éthique du travail et une ouverture à une culture riche et ancienne. Cette initiative, menée en partenariat avec l'université, l'ambassade du Japon et la JICA, vise à renforcer la promotion de la langue et de la culture japonaises tout en soutenant le parcours académique des étudiants.

Au-delà du soutien financier, le programme entend favoriser le développement des compétences et l'ouverture internationale des étudiants, dans une dynamique de coopération entre Madagascar et le Japon. Pour les bénéficiaires, cette bourse représente bien plus qu'un soutien académique : elle ouvre la voie à de nouvelles perspectives, tant professionnelles que culturelles, au service de leur avenir et de celui du pays.

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