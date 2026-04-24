Madagascar: PFL - Cinq clubs pour les trois tickets

Sprint final. Place à la dernière journée décisive de la phase de conférences de la Pure Play Football League ce week-end. La phase de poules procédera à la dernière ligne droite. Cinq clubs sont encore en course pour décrocher les trois tickets restants sur les huit en jeu afin d'accéder aux Play-Offs.

Trois clubs ont déjà validé leur qualification dans la conférence Sud, à savoir Disciples FC de Vakinankaratra crédité de 30 points, et deux clubs d'Analamanga, en l'occurrence Elgeco Plus (26 points) et AS Sainte-Anne (23 points). Dans la conférence Nord, deux équipes ont composté leur billet : le leader Cosfa accumulant 26 unités et Ajesaia (21 points).

Dans la conférence Sud, deux formations : CFFA, qui occupe la quatrième place (21 points), et son poursuivant Mama FC (19 points), disputeront le dernier ticket. L'équipe d'Andoharanofotsy, sous l'égide du coach Franck Rajaonarisamba, remportera ce précieux passeport en cas de victoire lors de son dernier match comptant pour la 14e et dernière journée contre Uscafoot à Imerintsiatosika dimanche. Dans le cas contraire, le quatrième et dernier ticket du groupe reviendra à Mama FC si les Assureurs arrivent à s'imposer contre Disciples FC; dimanche au Vélodrome d'Antsirabe.

Victoire obligatoire

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Dans la conférence Nord, trois équipes auront encore la chance de décrocher les deux derniers tickets de cette poule. Mieux placé, FC Rouge d'Analamanga, qui se trouve en troisième position avec 18 unités, sera qualifié d'office en cas de victoire face au Cosfa, match programmé dimanche à Betongolo.

En quatrième position provisoire, Fosa Juniors FC de Boeny accédera également en Play-Offs en cas de victoire contre Tawa Group Boss Club (TGBC), dimanche au stade de Barikadimy à Toamasina. La troisième équipe encore en course est l'équipe d'Atsinanana, TGBC, qui aura encore deux matchs à jouer. Et pour espérer intégrer le top 4 du groupe à l'issue de la phase de conférences, cette formation devra impérativement remporter ses deux dernières rencontres.

Les huit équipes qui poursuivront l'aventure en quarts de finale du championnat national élite devraient ainsi être connues ce week-end. Les matchs aller des quarts de finale sont programmés les 9 et 10 mai et ceux retour les 23 et 24 mai.