Madagascar: Mahamasina - Le salon de l'emploi fait le plein

Hier, au petit matin, une longue file de jeunes a été aperçue devant le portail du Palais des sports Mahamasina. Étudiants, jeunes en quête d'orientation professionnelle ou encore personnes à la recherche d'une formation ou d'un emploi se sont donné rendez-vous au salon Asa-Formation et Emploi 2026, organisé à l'Espace Baobab du Palais des sports Mahamasina. L'événement, ouvert hier, se poursuivra jusqu'à demain.

Les jeunes ont répondu massivement à cet appel. « J'ai vu l'annonce sur les réseaux sociaux. Je suis venu tenter ma chance. J'ai apporté mon curriculum vitaE et j'ai postulé partout où il y avait des opportunités », confie Miarintsoa, jeune bachelier en quête d'emploi.

« Je ne savais pas vraiment vers quelle formation m'orienter après le bac. En venant ici, j'ai pu découvrir plusieurs filières et poser des questions directement aux responsables », raconte Faneva, un élève en classe de Première. De son côté, Andry, diplômé depuis deux ans et toujours en recherche d'emploi, estime que « ce genre d'événement nous donne de l'espoir. Même si on ne trouve pas tout de suite, on comprend mieux ce que les entreprises attendent de nous ».

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Ces témoignages traduisent à la fois l'engouement des jeunes pour le salon et la diversité de leurs attentes, entre insertion professionnelle, orientation et recherche d'opportunités concrètes. De leur côté, les organisateurs misent sur des dispositifs adaptés aux besoins du marché. « Des sessions de speed recruiting sont organisées afin de faciliter les recrutements en nombre, mais aussi des recrutements ciblés pour des profils salariés, y compris des cadres. Les candidats ont ainsi la possibilité de postuler dans différents secteurs d'activité », explique Tiavina Ny Anjara, de Flash Events.

Recrutement immédiat

Présent lors de l'ouverture, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, Denis Franconio Mac, a souligné l'importance de ce type d'initiative. « Les salons de ce genre contribuent à la résolution du chômage. Ils permettent notamment le recrutement immédiat de jeunes capables de répondre aux besoins des entreprises », a-t-il indiqué.

De telles initiatives méritent ainsi d'être encouragées et étendues à d'autres régions afin d'apporter une réponse, même partielle, au chômage à Madagascar. Selon les données disponibles, les jeunes représentent environ 70 % de la population, mais seuls 25 % d'entre eux accèdent actuellement au marché du travail. Moderniser la politique nationale de l'emploi permet de répondre aux besoins et de stimuler la création d'emplois dans le pays.