Madagascar: La course « Live & Give » soutient l'hôpital des enfants

À trois jours du coup d'envoi, l'engouement est déjà au rendez-vous. Les inscriptions à la course solidaire La Vache qui rit « Live & Give » affichent complet, avec près de 1 500 participants répartis sur trois distances : 2 km, 4 km et 15 km. Cette course, initiée par Somadis en collaboration avec la Fédération malgache d'athlétisme (FMA), vise à soutenir l'hôpital des enfants d'Ambohimiandra.

L'événement, en parallèle avec l'aspect sportif, porte une ambition humanitaire forte. Les fonds récoltés serviront à soutenir l'hôpital des enfants d'Ambohimiandra, confronté à des besoins urgents en infrastructures et en équipements. Cet établissement centenaire, pilier de la santé pédiatrique, nécessite aujourd'hui un appui concret pour améliorer l'accueil et la prise en charge des jeunes patients. Accessible à tous les âges pour les plus petites distances et plus exigeante pour les coureurs aguerris, « Live & Give » se veut inclusif. Familles, amateurs et athlètes confirmés partageront la même route, dans un esprit de solidarité.

À travers cette initiative, les organisateurs espèrent créer un véritable élan collectif. Car ici, chaque foulée compte, chaque kilomètre parcouru devient un geste de soutien. Dimanche, Antananarivo vibrera au rythme d'une course où performance et générosité ne font qu'un. Le départ sera donné ce dimanche à 8 h 30 sur le parvis de l'Hôtel de Ville d'Antananarivo, pour une arrivée au même endroit.