Afrique: Lutte/Championnats d'Afrique - Quatre combattants en lice en Égypte

24 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Première sortie internationale de la saison. Madagascar alignera quatre combattants dans trois catégories différentes aux championnats d'Afrique de lutte. La joute continentale se déroulera du 27 avril au 4 mai dans la ville d'Alexandrie, en Égypte. La délégation, dirigée par le président de la fédération nationale Mamitiana Raveloson, a quitté le pays mercredi.

Rinho Razafinjato est l'unique représentant chez les seniors, engagé dans la catégorie des -79 kg. En U20, deux lutteurs défendront les couleurs nationales, en l'occurrence Eckaya Ralambomanana chez les -53 kg et Lawrence Mpandresy chez les -74 kg. Et l'unique porte-fanion du pays dans la catégorie des U17 s'agit de Miangoty Razafimandimby, engagée chez les -43 kg. Cette dernière prépare déjà sa participation aux prochains Jeux olympiques de la jeunesse, prévus à Dakar, au Sénégal, du 31 octobre au 13 novembre.

Madagascar aura normalement droit à présenter un garçon et une fille à ces Jeux des jeunes. Ces représentants malgaches au sommet africain avaient été sélectionnés durant les championnats nationaux à la mi-février. Ils étaient en regroupement depuis fin février à raison de quatre séances d'entraînement par semaine. Ils profitent également d'un stage d'entraînement sur place depuis le 20 avril.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.