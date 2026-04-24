Afrique: Lutte/Championnats d'Afrique - Quatre combattants en lice en Égypte

Première sortie internationale de la saison. Madagascar alignera quatre combattants dans trois catégories différentes aux championnats d'Afrique de lutte. La joute continentale se déroulera du 27 avril au 4 mai dans la ville d'Alexandrie, en Égypte. La délégation, dirigée par le président de la fédération nationale Mamitiana Raveloson, a quitté le pays mercredi.

Rinho Razafinjato est l'unique représentant chez les seniors, engagé dans la catégorie des -79 kg. En U20, deux lutteurs défendront les couleurs nationales, en l'occurrence Eckaya Ralambomanana chez les -53 kg et Lawrence Mpandresy chez les -74 kg. Et l'unique porte-fanion du pays dans la catégorie des U17 s'agit de Miangoty Razafimandimby, engagée chez les -43 kg. Cette dernière prépare déjà sa participation aux prochains Jeux olympiques de la jeunesse, prévus à Dakar, au Sénégal, du 31 octobre au 13 novembre.

Madagascar aura normalement droit à présenter un garçon et une fille à ces Jeux des jeunes. Ces représentants malgaches au sommet africain avaient été sélectionnés durant les championnats nationaux à la mi-février. Ils étaient en regroupement depuis fin février à raison de quatre séances d'entraînement par semaine. Ils profitent également d'un stage d'entraînement sur place depuis le 20 avril.