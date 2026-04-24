Madagascar: IHOSY - Ma voix compte connaît un franc succès

Une mobilisation remarquable autour de l'art engagé. Organisée du 12 au 17 mars à Ihosy, l'exposition « Ma voix compte », initiée par l'association SAR'nao, a rencontré un franc succès auprès du public, marquant le lancement d'une semaine d'activités culturelles dans la région.

Dès le vernissage, l'événement a annoncé une programmation centrée sur des enjeux sociaux majeurs. À travers des œuvres photographiques et artistiques, les visiteurs ont été invités à explorer des thématiques liées à la famille, à l'identité ainsi qu'aux réalités quotidiennes vécues par de nombreux enfants et parents. L'exposition a ainsi proposé un regard sensible et engagé sur des situations souvent peu visibles, favorisant à la fois la réflexion et la prise de conscience.

Au total, 823 visiteurs ont été enregistrés durant les six jours d'activités, témoignant d'un réel engouement. Les collégiens et lycéens ont constitué la majorité du public. Pour beaucoup d'entre eux, il s'agissait d'une première immersion dans une exposition artistique, soulignant l'importance de cette initiative dans l'éveil culturel et éducatif des jeunes. L'événement a également rassemblé plusieurs responsables d'établissements scolaires publics et privés, renforçant davantage sa portée pédagogique. Leur présence témoigne de l'intérêt croissant accordé aux initiatives culturelles comme outils de sensibilisation et d'apprentissage.

Selon Fidisoa Ramanandray, président de l'association SAR'nao, le soutien des autorités locales a joué un rôle déterminant dans la réussite de l'exposition et dans la valorisation de ce type d'initiative au sein de la région Ihorombe. Il souligne que cette forte participation illustre l'intérêt grandissant de la population pour des activités culturelles porteuses de messages sociaux.

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En parallèle, une conférence-débat a permis d'approfondir les problématiques abordées dans les oeuvres. Les échanges ont notamment porté sur la situation des mères célibataires en tant que chefs de famille, ainsi que sur les impacts psychologiques et sociaux de l'absence paternelle sur les enfants. Cette rencontre a offert un espace de dialogue entre acteurs éducatifs, sociaux et institutionnels, favorisant une meilleure compréhension des réalités vécues par certaines familles.