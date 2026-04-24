Madagascar: Alpinisme/Mont Everest - Les Bouka prêts à traverser « la zone de la mort »

24 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

J-7. Le trio d'alpinistes de la Grande Île, connu sous le nom de Bouka, s'apprête à relever l'un des plus grands défis au monde, sa deuxième tentative de l'ascension de l'Everest, le point culminant de la planète à 8 849 m d'altitude. L'objectif est cette fois d'atteindre le sommet de l'Everest et d'y déposer le drapeau malgache, affirmant ainsi la fierté nationale sur le toit du monde.

Leur départ pour l'Himalaya est officiellement prévu le vendredi 1er mai, marquant l'aboutissement de longs mois de préparation intensive, physique comme mentale. L'ascension se fera en cinq étapes à travers une succession de campements. Le camp de base se trouve à 5 300 m d'altitude et le camp I est à 6 000 m. S'enchaînent par la suite le camp II avancé (6 400 m), le camp III (7 100 m - 7 300 m) et le camp IV au col Sud (7 900 à 8 000 m).

Les alpinistes entrent dans la redoutable « zone de la mort » au-delà du camp IV. C'est la dernière ligne droite vers le sommet, une phase particulièrement éprouvante dans des conditions extrêmes. Les conditions climatiques y sont imprévisibles, le manque d'oxygène et les dangers naturels sont inévitables.

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