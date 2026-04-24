Madagascar: Exposition - La Fondation H dévoile Kabarin-javakanto

Dès les premiers pas dans l'espace d'exposition, le visiteur est plongé dans une expérience immersive où l'art devient langage, mémoire et dialogue. Avec Kabarin-javakanto, présentée par la curatrice Hobisoa Raininoro, la Fondation H franchit un cap majeur en dévoilant, pour la première fois, une exposition construite à partir de sa propre collection, marquant ainsi une étape décisive dans la structuration de son patrimoine artistique.

Organisée à Ambatomena, cette quatrième exposition confirme l'ancrage de la Fondation H comme un véritable lieu de rencontre et de partage, attirant près de 1 000 visiteurs par jour. À travers cette initiative, Madagascar s'inscrit pleinement dans le circuit mondial de l'art contemporain, en valorisant des œuvres en résonance avec les grandes questions de notre époque.

Ouverte officiellement le 24 avril jusqu'au 17 octobre, l'exposition est accessible à tous et s'accompagne, pour la première fois, de la publication d'un ouvrage explicatif dédié à la collection. Une initiative qui renforce encore la dimension pédagogique et inclusive du projet.

Parcours structuré

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Commissariée par Abdellah Karroum, figure reconnue du monde de l'art contemporain, l'exposition rassemble 56 œuvres réalisées par 41 artistes issus principalement du continent africain, mais aussi d'autres horizons. Cette diversité de générations et de nationalités - de l'Afrique du Sud à la Corée, en passant par l'Italie ou l'Arabie saoudite - traduit une volonté de créer des ponts entre Madagascar, l'Afrique et le reste du monde.

Pensée autour de la tradition du kabary, art oratoire malgache, l'exposition propose un parcours structuré en trois chapitres. Le premier introduit le visiteur à l'esprit de la collection, en posant les bases du dialogue artistique. Le deuxième constitue le cœur du discours, où les œuvres dialoguent entre elles autour de thématiques sociales, politiques et historiques majeures. Enfin, le troisième chapitre ouvre une perspective tournée vers l'avenir, invitant à une réflexion sur les enjeux contemporains et futurs.

Au-delà de la simple présentation d'œuvres, la collection de la Fondation H se construit comme un projet engagé. Chaque pièce résulte d'un choix réfléchi, en lien avec les réalités du monde, les crises, les mémoires et les expériences humaines. L'objectif n'est pas de s'éloigner du réel, mais au contraire de créer des liens, de favoriser le dialogue et de proposer une lecture sensible de notre société.

L'exposition se distingue également par son caractère inédit : l'ensemble des œuvres présentées constitue une production nouvelle, issue de collaborations étroites entre artistes, artisans et chercheurs. Ce travail collectif illustre la volonté de la Fondation H de soutenir la création, de valoriser les savoir-faire locaux et de raconter Madagascar à travers ses expressions artistiques.