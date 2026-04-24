Madagascar: Andohatapenaka - La police abat trois bandits présumés

La tension a été palpable tôt hier matin à Andohatapenaka. Trois corps ensanglantés gisaient sur la chaussée.

Le Service anti-gang avait reçu la veille des informations selon lesquelles un groupe de malfaiteurs préparait une attaque armée visant un entrepreneur venu déposer de l'argent à la banque. Dès 6 h du matin, les policiers se sont glissés dans le décor, discrets mais prêts à intervenir.

Sur les lieux, une Peugeot 309 blanche et des motos surgissent. Les suspects se dirigent vers le lavage CDA, point de rendez-vous choisi pour leur ultime concertation. Les agents les suivent à distance, guettant le moment propice. Quand ils s'approchent pour interpeller, les armes jaillissent. Les coups de feu claquent dans l'air froid du matin. La riposte est immédiate et brutale, mais maîtrisée. Touchés, trois des suspects s'effondrent.

Le conducteur de la voiture et celui de la moto profitent de la confusion pour disparaître. Sur les dépouilles, les policiers découvrent un pistolet automatique chargé, un sabre, un couteau et deux sprays incapacitants. Deux des défunts avaient déjà connu les murs de Tsiafahy.