Madagascar: Andohatapenaka - La police abat trois bandits présumés

24 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

La tension a été palpable tôt hier matin à Andohatapenaka. Trois corps ensanglantés gisaient sur la chaussée.

Le Service anti-gang avait reçu la veille des informations selon lesquelles un groupe de malfaiteurs préparait une attaque armée visant un entrepreneur venu déposer de l'argent à la banque. Dès 6 h du matin, les policiers se sont glissés dans le décor, discrets mais prêts à intervenir.

Sur les lieux, une Peugeot 309 blanche et des motos surgissent. Les suspects se dirigent vers le lavage CDA, point de rendez-vous choisi pour leur ultime concertation. Les agents les suivent à distance, guettant le moment propice. Quand ils s'approchent pour interpeller, les armes jaillissent. Les coups de feu claquent dans l'air froid du matin. La riposte est immédiate et brutale, mais maîtrisée. Touchés, trois des suspects s'effondrent.

Le conducteur de la voiture et celui de la moto profitent de la confusion pour disparaître. Sur les dépouilles, les policiers découvrent un pistolet automatique chargé, un sabre, un couteau et deux sprays incapacitants. Deux des défunts avaient déjà connu les murs de Tsiafahy.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.