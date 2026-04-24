Maroc: Une flotte de 30 bus pour le renforcement des services du transport scolaire à Chtouka Aït Baha

23 Avril 2026
Libération (Casablanca)

Le Conseil provincial de Chtouka Aït Baha a tenu, mardi, une session extraordinaire consacrée à l'examen et à l'approbation d'une convention de partenariat et de coopération visant à renforcer la flotte du transport scolaire.

Présidée par le président du conseil, Aïdar Assit, en présence du gouverneur de la province, Mohamed Salem Sebti, cette session a été l'occasion de mettre en avant l'importance de cette convention, qui prévoit l'acquisition de 30 autobus destinés à appuyer les prestations du transport scolaire dans les différentes communes de la province et à améliorer les services offerts aux bénéficiaires, ainsi qu'à renforcer et valoriser les moyens logistiques liés au transport scolaire.

Il s'agit également de soutenir les efforts déployés par les différents intervenants pour promouvoir la scolarisation et lutter contre le décrochage scolaire, en particulier chez les filles en milieu rural, et d'améliorer les indicateurs du système éducatif dans la province.

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Cette convention est le fruit d'un partenariat institutionnel entre la Wilaya de la région Souss-Massa, la préfecture de la province de Chtouka Aït Baha, le groupement des collectivités territoriales du Grand Agadir pour le transport et les déplacements urbains, la société de développement local Agadir pour le transport et les déplacements urbains, la direction régionale de l'Agence nationale de la sécurité routière pour la région Souss-Massa, ainsi que le conseil provincial de Chtouka Aït Baha.

Il est à noter que la flotte de transport scolaire dans la province bénéficie à plus de 20.000 élèves, dont la moitié sont des filles. Elle constitue l'un des principaux leviers pour atténuer le phénomène du décrochage scolaire et améliorer les indicateurs de scolarisation dans les différentes zones.

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